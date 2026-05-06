Orang yang Bisa Duduk dalam Keheningan Total Tanpa Merasa Canggung Biasanya Memiliki 8 Kualitas Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di dunia yang semakin bising—baik secara literal maupun digital—keheningan sering terasa asing, bahkan menakutkan bagi sebagian orang.

Banyak yang merasa perlu mengisi setiap jeda dengan percakapan, musik, atau distraksi lainnya. Namun, ada sekelompok orang yang justru merasa nyaman dalam keheningan total. Mereka bisa duduk diam tanpa merasa canggung, tanpa dorongan untuk “mengisi ruang kosong”.

Menurut psikologi, kemampuan ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cerminan dari kualitas mental dan emosional tertentu. Orang-orang ini cenderung memiliki kedalaman berpikir dan kestabilan emosi yang berbeda dari kebanyakan orang.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (5/5), terdapat 8 kualitas utama yang biasanya mereka miliki:

1. Kenyamanan dengan Diri Sendiri

Orang yang tidak canggung dalam keheningan umumnya memiliki hubungan yang sehat dengan diri mereka sendiri. Mereka tidak merasa perlu distraksi untuk menghindari pikiran atau perasaan tertentu.

Keheningan bukan ancaman bagi mereka—justru menjadi ruang untuk “bertemu” dengan diri sendiri.

2. Kecerdasan Emosional yang Tinggi

Mereka mampu mengenali, memahami, dan mengelola emosi dengan baik. Alih-alih melarikan diri dari perasaan yang tidak nyaman, mereka bisa duduk bersamanya.