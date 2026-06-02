Orang yang Duduk dalam Keheningan Total Tanpa Meraih Ponsel Mereka Biasanya Memiliki 8 Kualitas Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital saat ini, keheningan menjadi sesuatu yang semakin langka. Banyak orang merasa tidak nyaman ketika harus duduk sendirian tanpa musik, tanpa percakapan, dan terutama tanpa ponsel di tangan mereka. Bahkan hanya beberapa menit menunggu di ruang tunggu, halte, atau kafe sering kali langsung diisi dengan menggulir media sosial, membaca notifikasi, atau menonton video singkat.



Namun, ada sebagian orang yang mampu duduk dalam keheningan total tanpa merasa gelisah. Mereka tidak terburu-buru mencari hiburan instan atau distraksi digital. Menurut berbagai penelitian psikologi, kemampuan ini bukan sekadar kebiasaan biasa. Sering kali, kemampuan tersebut mencerminkan sejumlah kualitas mental dan emosional yang kuat.



Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (2/6), terdapat delapan kualitas yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang bisa menikmati keheningan tanpa harus meraih ponsel mereka.



1. Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi



Orang yang nyaman dalam keheningan cenderung memiliki tingkat kesadaran diri yang baik. Mereka tidak takut menghadapi pikiran dan perasaan mereka sendiri.



Bagi sebagian orang, keheningan terasa tidak nyaman karena memunculkan berbagai pikiran yang selama ini dihindari. Sebaliknya, individu yang sadar diri mampu menerima apa yang ada dalam benaknya tanpa merasa harus segera mengalihkan perhatian.



Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai self-awareness, yaitu kesadaran terhadap kondisi emosional, pola pikir, dan perilaku diri sendiri. Orang dengan kesadaran diri tinggi biasanya lebih mudah memahami apa yang mereka rasakan dan mengapa mereka merasakannya.



2. Tidak Bergantung pada Stimulasi Eksternal



Ponsel memberikan aliran informasi, hiburan, dan validasi sosial yang hampir tanpa henti. Banyak orang menjadi terbiasa dengan stimulasi konstan tersebut.



Sementara itu, mereka yang bisa duduk tenang tanpa ponsel menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kenyamanan mereka tidak sepenuhnya bergantung pada rangsangan dari luar.



Mereka mampu menemukan ketenangan dari dalam diri sendiri. Mereka tidak membutuhkan notifikasi baru setiap beberapa menit untuk merasa terhubung atau terhibur.



Kemampuan ini sering dikaitkan dengan tingkat kemandirian emosional yang lebih tinggi.



3. Memiliki Pengendalian Diri yang Baik



Salah satu tantangan terbesar di zaman modern adalah mengendalikan dorongan untuk terus memeriksa ponsel.



Setiap notifikasi atau rasa penasaran kecil dapat memicu keinginan untuk membuka layar. Namun orang yang mampu tetap diam dalam keheningan menunjukkan kemampuan self-control yang kuat.



Mereka tidak selalu mengikuti setiap dorongan sesaat yang muncul. Sebaliknya, mereka mampu memilih respons yang lebih sadar dan terkontrol.



Dalam psikologi, pengendalian diri merupakan salah satu prediktor penting bagi keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial hingga karier.



4. Lebih Tahan Terhadap Rasa Bosan



Tidak semua orang bisa menghadapi kebosanan dengan tenang. Banyak yang langsung mencari hiburan begitu ada jeda waktu sedikit saja.



Namun, penelitian menunjukkan bahwa orang yang mampu menoleransi kebosanan sering kali memiliki ketahanan mental yang lebih baik.



Mereka memahami bahwa tidak setiap momen harus diisi dengan aktivitas yang merangsang. Terkadang, membiarkan diri berada dalam keadaan tenang justru memberi kesempatan bagi otak untuk beristirahat dan memulihkan energi.



Kemampuan menerima kebosanan juga dapat membantu seseorang menjadi lebih sabar dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan.



5. Memiliki Kecerdasan Emosional yang Lebih Baik



Keheningan sering kali menjadi ruang untuk mengenali dan mengelola emosi.



Orang yang langsung mencari distraksi ketika merasa tidak nyaman mungkin sedang berusaha menghindari emosi tertentu. Sebaliknya, mereka yang dapat duduk dalam keheningan biasanya lebih mampu mengamati perasaan mereka tanpa langsung bereaksi.



Kualitas ini merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional.



Mereka dapat mengenali emosi yang muncul, memahami penyebabnya, lalu merespons dengan cara yang lebih sehat. Akibatnya, mereka cenderung lebih stabil secara emosional dan tidak mudah terbawa suasana.



6. Mampu Berpikir Reflektif



Banyak ide terbaik muncul saat seseorang tidak sedang sibuk dengan berbagai gangguan.



Ketika pikiran memiliki ruang untuk mengembara secara alami, otak mulai menghubungkan berbagai informasi dan pengalaman yang sebelumnya tampak tidak berkaitan.



Orang yang nyaman dalam keheningan sering kali memiliki kemampuan refleksi yang baik. Mereka suka merenungkan pengalaman, mengevaluasi keputusan, dan memahami pelajaran dari berbagai peristiwa hidup.



Kemampuan reflektif ini membantu mereka membuat keputusan yang lebih matang dan bijaksana.



7. Memiliki Fokus yang Lebih Kuat



Kebiasaan terus-menerus berpindah perhatian dari satu aplikasi ke aplikasi lain dapat melatih otak untuk menjadi mudah terdistraksi.



Sebaliknya, orang yang tidak merasa perlu terus memeriksa ponsel biasanya memiliki kemampuan mempertahankan fokus yang lebih baik.



Mereka terbiasa berada dalam satu kondisi tanpa harus mencari rangsangan baru setiap saat. Akibatnya, mereka lebih mampu berkonsentrasi pada pekerjaan, percakapan, atau aktivitas yang sedang dilakukan.



Dalam jangka panjang, kemampuan fokus ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kerja.



8. Merasa Nyaman dengan Diri Sendiri



Mungkin kualitas paling penting dari semuanya adalah kenyamanan terhadap diri sendiri.



Keheningan sering kali mempertemukan seseorang dengan dirinya sendiri. Tidak ada gangguan, tidak ada hiburan, dan tidak ada pelarian.



Bagi sebagian orang, kondisi ini terasa menakutkan. Namun bagi mereka yang memiliki hubungan yang sehat dengan diri sendiri, keheningan justru terasa damai.



Mereka tidak merasa harus terus-menerus sibuk agar merasa berharga. Mereka mampu menikmati keberadaan diri mereka apa adanya.



Psikologi menunjukkan bahwa penerimaan diri yang baik sering berkaitan dengan tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi, rasa percaya diri yang sehat, dan kepuasan hidup yang lebih besar.



Penutup



Mampu duduk dalam keheningan total tanpa meraih ponsel mungkin terlihat sebagai hal sederhana. Namun di tengah dunia yang dipenuhi notifikasi, suara, dan gangguan digital, kemampuan ini sebenarnya mencerminkan kekuatan psikologis yang cukup mendalam.



Orang-orang yang dapat menikmati keheningan biasanya memiliki kesadaran diri yang tinggi, pengendalian diri yang baik, kecerdasan emosional yang kuat, serta kemampuan untuk merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Mereka tidak selalu membutuhkan stimulasi eksternal untuk merasa tenang atau bahagia.



Tentu saja, tidak berarti seseorang harus menghindari teknologi sepenuhnya. Namun sesekali memberi ruang bagi diri untuk menikmati keheningan tanpa ponsel bisa menjadi latihan sederhana yang membantu meningkatkan fokus, ketenangan batin, dan kualitas hubungan dengan diri sendiri.



