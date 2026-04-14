Pengakuan Terduga Pelaku Pelecehan Seksual FH UI: Niat Bercanda untuk Ada Pembahasan di Grup

JawaPos.com - Salah satu terduga pelaku pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) mengaku melakukan aksinya hanya untuk bercanda dan memancing obrolan di grup chat. Hal itu disampaikan salah satu terduga pelaku, Valencia, saat dicecar mahasiswa dalam sidang terbuka di UI.

Dalam forum yang dihadiri mahasiswa dan pihak kampus itu, Valen menyampaikan klarifikasi sekaligus pengakuan atas perbuatannya di hadapan publik. Ia menegaskan bahwa pernyataannya memang salah, meski awalnya dianggap sebagai candaan.

“Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut,” ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar, dikutip Selasa (14/4)

Ia juga menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya adalah untuk memancing interaksi di dalam grup percakapan, bukan dengan maksud serius.

“Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup,” lanjutnya.

Meski demikian, pernyataan tersebut justru memicu reaksi keras dari mahasiswa lain yang hadir dalam sidang. Sejumlah peserta mempertanyakan logika di balik candaan yang dinilai merendahkan dan melibatkan pihak lain sebagai objek pembicaraan.

Valen pun kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat lain selain bercanda, meskipun ia mengakui hal tersebut tidak pantas.

“Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan,” katanya.