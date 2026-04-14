Pengakuan Terduga Pelaku Pelecehan Seksual FH UI: Niat Bercanda untuk Ada Pembahasan di Grup

16 mahasiswa FH UI yang diduga jadi pelaku pelecehan seksual saat disidang terbuka di hadapan mahasiswa FH UI. (TikTok ody)
JawaPos.com - Salah satu terduga pelaku pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) mengaku melakukan aksinya hanya untuk bercanda dan memancing obrolan di grup chat. Hal itu disampaikan salah satu terduga pelaku, Valencia, saat dicecar mahasiswa dalam sidang terbuka di UI.
Dalam forum yang dihadiri mahasiswa dan pihak kampus itu, Valen menyampaikan klarifikasi sekaligus pengakuan atas perbuatannya di hadapan publik. Ia menegaskan bahwa pernyataannya memang salah, meski awalnya dianggap sebagai candaan.
“Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut,” ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar, dikutip Selasa (14/4)
Ia juga menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya adalah untuk memancing interaksi di dalam grup percakapan, bukan dengan maksud serius.
“Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup,” lanjutnya.
Meski demikian, pernyataan tersebut justru memicu reaksi keras dari mahasiswa lain yang hadir dalam sidang. Sejumlah peserta mempertanyakan logika di balik candaan yang dinilai merendahkan dan melibatkan pihak lain sebagai objek pembicaraan.
Valen pun kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat lain selain bercanda, meskipun ia mengakui hal tersebut tidak pantas.
“Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan,” katanya.
Saat didesak terkait alasan belum meminta maaf kepada korban sebelum disidang terbuka, Valen mengaku diliputi keraguan dan ketakutan untuk menghubungi secara langsung.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026