Kerap Lupa Nama Orang Tak Lama Setelah Bertemu? Anda Memiliki 9 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi

seseorang yang lupa nama orang
JawaPos.com - Pernahkah Anda berjabat tangan dengan seseorang, mendengar namanya dengan jelas, lalu… lima menit kemudian nama itu menguap begitu saja dari ingatan? Situasi ini sangat umum terjadi dan sering membuat kita merasa canggung atau bahkan bersalah.
Namun, menurut psikologi, kebiasaan lupa nama orang bukan sekadar tanda “pelupa”—justru bisa mencerminkan sejumlah karakteristik mental dan cara kerja otak yang cukup menarik.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (3/5), terdapat 9 ciri khas yang mungkin Anda miliki jika sering lupa nama orang tak lama setelah berkenalan:
1. Otak Anda Memprioritaskan Informasi yang Dianggap Lebih Penting
Secara alami, otak manusia menyaring informasi. Saat pertama kali bertemu seseorang, perhatian Anda mungkin lebih tertuju pada wajah, bahasa tubuh, atau konteks percakapan daripada nama mereka. Ini karena otak menganggap informasi sosial atau emosional lebih penting daripada label verbal seperti nama.
2. Anda Cenderung Fokus pada Kesan, Bukan Detail
Beberapa orang lebih mudah mengingat “perasaan” atau kesan tentang seseorang daripada detail spesifik. Anda mungkin ingat bahwa orang itu ramah, lucu, atau percaya diri—tetapi bukan namanya. Ini menunjukkan gaya pemrosesan informasi yang bersifat holistik, bukan detail-oriented.
3. Anda Sedang Mengalami Overload Informasi
Saat bertemu banyak orang dalam waktu singkat (misalnya di acara networking atau pesta), otak bisa kewalahan. Nama adalah informasi yang relatif abstrak dan tidak memiliki asosiasi kuat, sehingga lebih mudah terlupakan dibandingkan informasi lain.
4. Tingkat Perhatian Anda Terbagi
