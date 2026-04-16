Jika Anda Sering Lupa Nama Orang Tak Lama Setelah Bertemu, Kemungkinan Anda Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernah mengalami situasi canggung ketika baru saja berkenalan dengan seseorang, berjabat tangan, bertukar senyum, lalu beberapa menit kemudian Anda sudah lupa namanya? Jika iya, Anda tidak sendirian.



Banyak orang menganggap hal ini sebagai tanda kurang perhatian atau bahkan tidak sopan. Namun menurut psikologi, fenomena ini justru bisa mengungkap sesuatu yang lebih dalam tentang kepribadian Anda.



Faktanya, lupa nama bukan sekadar soal daya ingat—melainkan berkaitan dengan cara otak memproses informasi, fokus perhatian, dan bahkan karakter dasar seseorang.



Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (15/4), terdapat 8 ciri kepribadian yang sering dimiliki oleh orang yang mudah lupa nama setelah bertemu seseorang:

1. Lebih Fokus pada Gambaran Besar daripada Detail Kecil



Orang yang sering lupa nama biasanya memiliki kecenderungan berpikir secara global (big picture thinking). Mereka lebih tertarik pada ide, konsep, atau makna percakapan daripada detail spesifik seperti nama.



Saat berkenalan, otak mereka mungkin lebih sibuk menangkap:



Bahasa tubuh

Kesan emosional

Topik pembicaraan



Akibatnya, nama yang sebenarnya hanya "label" menjadi kurang prioritas untuk disimpan.



2. Memiliki Pikiran yang Aktif dan Cepat Berpindah



Jika pikiran Anda sering "melompat" dari satu ide ke ide lain, ini bisa menjadi penyebab utama lupa nama.



Orang dengan pikiran aktif biasanya:



Cepat memproses informasi

Mudah terdistraksi

Selalu memikirkan hal berikutnya



Ketika seseorang menyebutkan namanya, perhatian Anda mungkin hanya singgah sebentar, tidak cukup lama untuk tersimpan di memori jangka panjang.



3. Lebih Mengandalkan Memori Visual daripada Verbal



Ada orang yang lebih mudah mengingat wajah daripada nama. Ini disebut sebagai dominasi memori visual.



Ciri-cirinya:



Ingat wajah dengan jelas

Bisa mengenali seseorang di tempat lain

Tapi sulit mengingat nama mereka



Bagi tipe ini, nama (yang bersifat verbal) tidak sekuat kesan visual dalam memori.



4. Cenderung Introvert atau Overthinking saat Berinteraksi



Saat bertemu orang baru, sebagian orang justru sibuk dengan pikiran internalnya, seperti:



"Aku harus bilang apa ya?"

"Kesan pertama aku gimana?"

"Apakah aku terlihat aneh?"



Akibatnya, perhatian terpecah dan nama yang disebutkan tidak benar-benar diproses.



5. Memiliki Empati Tinggi



Orang yang empatik cenderung fokus pada perasaan orang lain dibandingkan detail formal seperti nama.



Mereka lebih memperhatikan:



Nada suara

Ekspresi wajah

Emosi lawan bicara



Ini membuat interaksi terasa hangat, tetapi detail seperti nama sering terlewat.



6. Mudah Terdistraksi oleh Lingkungan



Jika Anda berada di tempat ramai atau situasi sosial yang sibuk, otak Anda harus memproses banyak hal sekaligus:



Suara latar

Orang lain di sekitar

Situasi sosial



Hal ini membuat memori kerja (working memory) menjadi penuh, sehingga nama orang baru tidak tersimpan dengan baik.