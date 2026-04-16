Jika Anda Sering Lupa Nama Orang Tak Lama Setelah Bertemu, Kemungkinan Anda Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang sering lupa nama (Freepik/The Yuri Arcurs Collection)
JawaPos.com - Pernah mengalami situasi canggung ketika baru saja berkenalan dengan seseorang, berjabat tangan, bertukar senyum, lalu beberapa menit kemudian Anda sudah lupa namanya? Jika iya, Anda tidak sendirian.
Banyak orang menganggap hal ini sebagai tanda kurang perhatian atau bahkan tidak sopan. Namun menurut psikologi, fenomena ini justru bisa mengungkap sesuatu yang lebih dalam tentang kepribadian Anda.
Faktanya, lupa nama bukan sekadar soal daya ingat—melainkan berkaitan dengan cara otak memproses informasi, fokus perhatian, dan bahkan karakter dasar seseorang.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (15/4), terdapat 8 ciri kepribadian yang sering dimiliki oleh orang yang mudah lupa nama setelah bertemu seseorang:
1. Lebih Fokus pada Gambaran Besar daripada Detail Kecil
Orang yang sering lupa nama biasanya memiliki kecenderungan berpikir secara global (big picture thinking). Mereka lebih tertarik pada ide, konsep, atau makna percakapan daripada detail spesifik seperti nama.
Saat berkenalan, otak mereka mungkin lebih sibuk menangkap:
Bahasa tubuh
Kesan emosional
Topik pembicaraan
Akibatnya, nama yang sebenarnya hanya "label" menjadi kurang prioritas untuk disimpan.
2. Memiliki Pikiran yang Aktif dan Cepat Berpindah
Jika pikiran Anda sering "melompat" dari satu ide ke ide lain, ini bisa menjadi penyebab utama lupa nama.
Orang dengan pikiran aktif biasanya:
Cepat memproses informasi
Mudah terdistraksi
Selalu memikirkan hal berikutnya
Ketika seseorang menyebutkan namanya, perhatian Anda mungkin hanya singgah sebentar, tidak cukup lama untuk tersimpan di memori jangka panjang.
3. Lebih Mengandalkan Memori Visual daripada Verbal
Ada orang yang lebih mudah mengingat wajah daripada nama. Ini disebut sebagai dominasi memori visual.
Ciri-cirinya:
Ingat wajah dengan jelas
Bisa mengenali seseorang di tempat lain
Tapi sulit mengingat nama mereka
Bagi tipe ini, nama (yang bersifat verbal) tidak sekuat kesan visual dalam memori.
4. Cenderung Introvert atau Overthinking saat Berinteraksi
Saat bertemu orang baru, sebagian orang justru sibuk dengan pikiran internalnya, seperti:
"Aku harus bilang apa ya?"
"Kesan pertama aku gimana?"
"Apakah aku terlihat aneh?"
Akibatnya, perhatian terpecah dan nama yang disebutkan tidak benar-benar diproses.
5. Memiliki Empati Tinggi
Orang yang empatik cenderung fokus pada perasaan orang lain dibandingkan detail formal seperti nama.
Mereka lebih memperhatikan:
Nada suara
Ekspresi wajah
Emosi lawan bicara
Ini membuat interaksi terasa hangat, tetapi detail seperti nama sering terlewat.
6. Mudah Terdistraksi oleh Lingkungan
Jika Anda berada di tempat ramai atau situasi sosial yang sibuk, otak Anda harus memproses banyak hal sekaligus:
Suara latar
Orang lain di sekitar
Situasi sosial
Hal ini membuat memori kerja (working memory) menjadi penuh, sehingga nama orang baru tidak tersimpan dengan baik.
7. Tidak Menganggap Nama sebagai Informasi Penting
Secara tidak sadar, otak kita menyaring informasi berdasarkan apa yang dianggap penting.
Jika Anda cenderung berpikir:
"Nama bisa ditanya lagi nanti"
"Yang penting aku ingat orangnya"
Maka otak Anda tidak akan memprioritaskan penyimpanan nama tersebut.
8. Memiliki Gaya Belajar yang Kontekstual
Beberapa orang hanya bisa mengingat informasi jika terkait dengan konteks tertentu.
Misalnya:
Mengingat nama saat melihat orangnya lagi
Mengingat setelah mendengar cerita atau asosiasi tertentu
Tanpa konteks, nama terasa "mengambang" dan sulit diingat.
Jadi, Apakah Ini Hal Buruk?
Tidak selalu. Lupa nama bukan berarti Anda tidak peduli atau tidak sopan. Dalam banyak kasus, ini justru menunjukkan bahwa:
Anda fokus pada hal yang lebih bermakna
Anda memproses interaksi secara emosional atau konseptual
Anda memiliki gaya kognitif yang unik
Namun, dalam kehidupan sosial dan profesional, mengingat nama tetaplah keterampilan penting.
Cara Sederhana Mengatasinya
Jika Anda ingin memperbaiki kebiasaan ini, beberapa teknik berikut bisa membantu:
Ulangi nama saat pertama kali mendengarnya ("Senang bertemu denganmu, Andi.")
Buat asosiasi unik
Misalnya: "Rina yang suka kopi."
Gunakan dalam percakapan
Menyebut nama 2–3 kali membantu memperkuat ingatan.
Fokus sejenak saat perkenalan
Beri perhatian penuh selama beberapa detik.
Penutup
Lupa nama orang setelah bertemu bukan sekadar kelemahan memori, ini bisa menjadi cerminan dari cara Anda berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan dunia.
Alih-alih merasa bersalah, mungkin ini saatnya memahami diri sendiri dengan lebih dalam. Karena di balik hal kecil seperti lupa nama, ternyata tersimpan banyak petunjuk tentang siapa diri Anda sebenarnya.
