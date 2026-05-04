9 Hal Halus yang Dilakukan Orang dengan Keterampilan Sosial Luar Biasa yang Membuat Orang Lain Merasa Aman Menurut Psikologi

seseorang yang membuat orang lain merasa aman / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection
JawaPos.com - Rasa aman dalam interaksi sosial bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ia dibangun—pelan, halus, dan sering kali tanpa disadari—oleh orang-orang yang memiliki keterampilan sosial tinggi. Menariknya, kemampuan ini bukan hanya soal menjadi “ramah” atau “pandai bicara,” melainkan tentang bagaimana seseorang mengelola emosi, bahasa tubuh, dan perhatian terhadap orang lain.
Dalam psikologi, rasa aman sosial berkaitan erat dengan kepercayaan, regulasi emosi, dan persepsi ancaman. Orang dengan keterampilan sosial luar biasa cenderung mampu menurunkan “alarm” psikologis orang lain.
Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (2/5), terdapat sembilan hal halus yang mereka lakukan.
1. Mereka Hadir Sepenuhnya (Bukan Sekadar Ada)
Orang dengan keterampilan sosial tinggi benar-benar hadir saat berinteraksi. Mereka tidak sibuk dengan ponsel, tidak tampak ingin segera pergi, dan tidak menunjukkan tanda-tanda bosan.
Secara psikologis, kehadiran penuh ini memberi sinyal:
“Aku melihatmu, dan kamu penting.”
Hal ini mengaktifkan rasa dihargai dan mengurangi kecemasan sosial pada lawan bicara.
2. Mereka Mendengarkan untuk Memahami, Bukan Menjawab
Kebanyakan orang mendengarkan sambil menyiapkan jawaban. Namun, orang yang luar biasa secara sosial mendengarkan dengan niat memahami.
Mereka:
Tidak memotong pembicaraan
Memberi jeda sebelum merespons
Mengajukan pertanyaan yang relevan
Ini menciptakan rasa aman karena lawan bicara merasa tidak dihakimi atau “dikejar-kejar” untuk cepat selesai.
3. Mereka Menggunakan Bahasa Tubuh yang Terbuka dan Tenang
Bahasa tubuh sering kali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Orang yang membuat orang lain merasa aman biasanya:
Tidak menyilangkan tangan secara defensif
Menjaga kontak mata yang natural (tidak menatap tajam)
Memiliki gerakan yang tenang, tidak tergesa-gesa
Dalam psikologi, ini membantu menurunkan persepsi ancaman yang diproses oleh otak secara otomatis.
4. Mereka Tidak Terburu-buru Menghakimi
Salah satu hal paling halus tapi kuat adalah tidak langsung menilai.
Ketika seseorang berbagi sesuatu—terutama yang sensitif—orang dengan keterampilan sosial tinggi cenderung:
Tidak langsung memberi label (benar/salah)
Tidak meremehkan pengalaman
Memberi ruang untuk cerita berkembang
Ini menciptakan “zona aman emosional” di mana orang merasa bebas menjadi diri sendiri.
5. Mereka Menyesuaikan Energi dengan Lawan Bicara
Mereka tidak selalu dominan atau terlalu bersemangat. Sebaliknya, mereka menyelaraskan energi mereka.
Jika lawan bicara:
Pendiam → mereka jadi lebih lembut
Antusias → mereka ikut mengimbangi
Dalam psikologi sosial, ini disebut mirroring atau pencerminan, yang meningkatkan rasa kedekatan dan kenyamanan.
6. Mereka Menghargai Keheningan
Tidak semua orang nyaman dengan jeda dalam percakapan. Banyak yang langsung mengisinya karena canggung.
Namun, orang dengan keterampilan sosial tinggi memahami bahwa:
Diam tidak selalu buruk
Jeda bisa memberi ruang berpikir
Keheningan bisa terasa nyaman jika tidak dipaksakan
Ini membuat interaksi terasa lebih natural, bukan seperti “wajib terus bicara.”
7. Mereka Memberi Validasi Emosi
Validasi bukan berarti setuju, tapi mengakui perasaan orang lain.
Contoh sederhana:
“Masuk akal kalau kamu merasa seperti itu.”
“Itu pasti berat buat kamu.”
Secara psikologis, validasi membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi defensif. Orang merasa diterima, bukan dilawan.
8. Mereka Konsisten dalam Sikap
Rasa aman tidak bisa dibangun jika seseorang tidak konsisten.
Orang dengan keterampilan sosial tinggi:
Tidak berubah drastis tergantung suasana hati
Tidak hangat hari ini lalu dingin besok tanpa alasan
Menunjukkan sikap yang dapat diprediksi
Konsistensi ini memberi rasa stabilitas, yang sangat penting dalam membangun kepercayaan.
9. Mereka Tidak Berusaha Mendominasi Percakapan
Alih-alih ingin terlihat paling pintar atau menarik, mereka memberi ruang.
Mereka:
Tidak selalu mengarahkan topik ke diri sendiri
Tidak merasa perlu “menang” dalam percakapan
Memberi kesempatan orang lain bersinar
Hal ini membuat orang lain merasa dihargai, bukan sekadar menjadi “pendengar.”
Penutup
Membuat orang lain merasa aman bukan tentang teknik manipulatif atau strategi rumit. Ini adalah hasil dari kombinasi empati, kesadaran diri, dan niat tulus untuk menghargai orang lain.
Yang menarik, sembilan hal ini bukan sesuatu yang harus dimiliki sejak lahir. Mereka bisa dipelajari dan dilatih—sedikit demi sedikit.
