Orang yang Mengenakan Sepatu di Dalam Rumah Biasanya Memiliki 8 Ciri Khas Berikut Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di banyak budaya, melepas sepatu sebelum masuk rumah adalah kebiasaan yang dianggap wajar—bahkan wajib. Namun, tidak semua orang memedulikan aturan ini. Ada sebagian individu yang tetap menggunakan sepatu di dalam rumah tanpa merasa itu masalah besar.



Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (2/5), dari sudut pandang psikologi, kebiasaan ini ternyata bisa mencerminkan beberapa karakter dan pola pikir tertentu.



Perlu diingat, ini bukan penilaian mutlak, melainkan kecenderungan umum yang sering diamati dalam studi perilaku manusia.



1. Lebih Santai terhadap Aturan Sosial



Orang yang tetap memakai sepatu di dalam rumah cenderung memiliki hubungan yang lebih fleksibel dengan norma sosial. Mereka tidak selalu merasa perlu mengikuti aturan yang dianggap “umum” jika menurut mereka tidak terlalu penting.



Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan tingkat conscientiousness (kehati-hatian) yang lebih rendah, atau pendekatan hidup yang lebih bebas.



2. Praktis dan Tidak Mau Ribet



Bagi sebagian orang, melepas dan memakai sepatu berulang kali terasa merepotkan. Mereka lebih memilih efisiensi daripada mengikuti kebiasaan tertentu.



Ciri ini biasanya muncul pada individu yang mengutamakan fungsi dibanding simbol atau kebiasaan—mereka berpikir, “Kalau tidak mengganggu, kenapa harus diubah?”



3. Kurang Sensitif terhadap Kebersihan Lingkungan



Sepatu identik dengan kotoran dari luar. Orang yang tidak peduli memakainya di dalam rumah mungkin memiliki standar kebersihan yang berbeda.



Namun ini bukan berarti mereka jorok—lebih tepatnya, persepsi mereka tentang “bersih” tidak sama dengan kebanyakan orang.



4. Memiliki Batasan Personal yang Kuat



Beberapa orang melihat rumah sebagai wilayah pribadi di mana mereka bebas melakukan apa pun, termasuk memakai sepatu. Mereka tidak terlalu terpengaruh oleh ekspektasi orang lain.



Dalam psikologi, ini bisa berkaitan dengan internal locus of control, yaitu keyakinan bahwa keputusan hidup berasal dari diri sendiri, bukan tekanan eksternal.



5. Tidak Terlalu Memikirkan Penilaian Orang Lain



Menggunakan sepatu di dalam rumah bisa dianggap tidak sopan di beberapa lingkungan. Namun orang dengan kebiasaan ini biasanya tidak terlalu khawatir tentang bagaimana mereka dinilai.



Mereka cenderung nyaman menjadi diri sendiri, bahkan jika berbeda dari norma.



6. Gaya Hidup Cepat dan Dinamis



Orang yang sering keluar-masuk rumah dalam waktu singkat mungkin merasa melepas sepatu itu tidak efisien. Ini sering terjadi pada individu dengan aktivitas tinggi.



Secara psikologis, ini berkaitan dengan pola hidup cepat, multitasking, dan fokus pada produktivitas.



7. Kurang Terikat dengan Tradisi



Di banyak budaya Asia, melepas sepatu adalah tradisi kuat. Orang yang tidak melakukannya mungkin tidak terlalu terikat dengan nilai-nilai tradisional.



Mereka cenderung lebih modern atau memiliki pola pikir yang tidak terlalu dipengaruhi oleh kebiasaan turun-temurun.



8. Fokus pada Kenyamanan Pribadi



Pada akhirnya, banyak orang melakukan ini karena merasa nyaman. Sepatu tertentu mungkin terasa lebih enak dipakai daripada dilepas.



Dalam psikologi, ini menunjukkan orientasi pada self-comfort—mengutamakan apa yang terasa baik bagi diri sendiri dibanding mengikuti ekspektasi sosial.



Kesimpulan



Kebiasaan sederhana seperti memakai sepatu di dalam rumah ternyata bisa mencerminkan berbagai aspek kepribadian—mulai dari cara seseorang melihat aturan, kebersihan, hingga kenyamanan hidup.



Namun penting untuk diingat: perilaku ini tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar untuk menilai karakter seseorang secara keseluruhan. Setiap individu memiliki latar belakang, budaya, dan alasan yang berbeda.



