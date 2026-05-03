11 Frasa yang Kerap Diucapkan Pria Narsistik dengan Ego Tingginya Menurut Psikologi

JawaPos.com – Pria narsistik memiliki cara khas dalam berbicara yang mencerminkan betapa tingginya penilaian mereka terhadap diri sendiri.

Psikologi menjelaskan bahwa ketidakseimbangan emosional adalah produk sampingan dari sifat egois yang mendalam.

Ego besar pada pria sering kali membuat percakapan menjadi tidak seimbang dan cenderung selalu berpusat pada dirinya.

Mengenali frasa-frasa tertentu yang sering diucapkan bisa membantumu memahami pola komunikasi yang tidak sehat ini.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (3/5), berikut sebelas ungkapan yang hampir selalu muncul ketika kamu berbicara dengan pria seperti ini.

1. Bukan begitu kejadiannya

Ketika sudut pandangnya ditantang, ia akan langsung menyangkal versi orang lain karena merasa tidak nyaman dikoreksi bahkan dalam hal kecil sekalipun.

Alih-alih membuka ruang diskusi, ia memilih menutup percakapan sehingga komunikasi menjadi tidak produktif dan penuh frustrasi.

2. Orang selalu datang padaku untuk mencari jawaban