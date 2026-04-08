Anak yang Dibesarkan oleh Orang Tua Narsistik Seringkali Tidak Menyadari 9 Perilaku Ini Menurut Psikologi



JawaPos.com - Tumbuh dalam keluarga seharusnya menjadi pengalaman yang aman, penuh kasih, dan mendukung perkembangan emosional seseorang. Namun, bagi mereka yang dibesarkan oleh orang tua dengan kecenderungan narsistik, realitasnya bisa sangat berbeda. Orang tua narsistik biasanya menempatkan kebutuhan, citra diri, dan kontrol mereka di atas kebutuhan emosional anak.



Yang menarik—dan sering kali menyedihkan—adalah bahwa banyak anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini tidak menyadari dampaknya hingga mereka dewasa. Pola asuh tersebut terasa “normal” karena itulah satu-satunya realitas yang mereka kenal.



Dilansir dari Expert Editor, ada beberapa perilaku yang sering muncul pada orang dewasa yang dibesarkan oleh orang tua narsistik. Berikut adalah 9 di antaranya yang sering tidak disadari.



1. Terlalu Keras pada Diri Sendiri



Anak dari orang tua narsistik sering tumbuh dengan standar yang tidak realistis. Mereka terbiasa dikritik atau hanya dihargai ketika “sempurna.”



Akibatnya, saat dewasa:



Mereka menjadi perfeksionis

Sulit merasa puas dengan diri sendiri

Selalu merasa “kurang”



Mereka mungkin tidak sadar bahwa suara kritis di kepala mereka sebenarnya adalah internalisasi dari orang tua mereka.



2. Kesulitan Mengenali Emosi Sendiri



Orang tua narsistik cenderung mengabaikan atau meremehkan perasaan anak. Kalimat seperti:



“Kamu terlalu sensitif”

“Itu bukan masalah besar”



membuat anak belajar untuk meragukan emosinya sendiri.



Sebagai orang dewasa, ini bisa terlihat sebagai:



Bingung dengan apa yang dirasakan

Sulit mengekspresikan emosi

Memendam perasaan terlalu lama

3. Selalu Mencari Validasi dari Orang Lain



Karena kasih sayang dari orang tua sering bersifat bersyarat, anak belajar bahwa nilai diri mereka tergantung pada pengakuan orang lain.



Dampaknya:



Haus pujian

Takut ditolak

Bergantung pada opini orang lain untuk merasa berharga

4. Sulit Menetapkan Batasan (Boundaries)



Orang tua narsistik sering melanggar batas pribadi anak, baik secara emosional maupun fisik.



Akibatnya saat dewasa:



Sulit berkata “tidak”

Merasa bersalah saat menolak orang lain

Membiarkan orang lain mengambil keuntungan



Mereka tidak terbiasa merasa bahwa mereka berhak memiliki batasan.



5. People-Pleasing Berlebihan



Untuk menghindari konflik atau mendapatkan kasih sayang, anak belajar menyenangkan orang lain.



Sebagai orang dewasa:



Selalu mengutamakan orang lain

Takut mengecewakan

Mengorbankan kebutuhan sendiri



Ini sering dilakukan secara otomatis tanpa disadari.



6. Takut Konflik Secara Berlebihan



Dalam keluarga narsistik, konflik sering kali tidak sehat—bisa berupa manipulasi, gaslighting, atau ledakan emosi.



Akibatnya:



Mereka menghindari konflik dengan segala cara

Takut mengungkapkan pendapat

Lebih memilih diam meski tidak nyaman

7. Merasa Bertanggung Jawab atas Perasaan Orang Lain



Anak sering dipaksa menjadi “penjaga emosi” orang tua:



Menenangkan orang tua

Menghindari memicu kemarahan

Menyesuaikan diri agar suasana tetap aman



Saat dewasa:



Mereka merasa harus “memperbaiki” orang lain

Sulit membedakan tanggung jawab emosional

8. Identitas Diri yang Tidak Jelas



Orang tua narsistik sering mengontrol atau mendikte kehidupan anak:



Apa yang harus disukai

Apa yang harus dicapai

Bagaimana harus bersikap



Akibatnya:



Sulit mengenali siapa diri mereka sebenarnya

Bingung dengan tujuan hidup

Mudah terpengaruh orang lain

9. Normalisasi Hubungan Tidak Sehat



Karena tumbuh dalam dinamika yang tidak sehat, mereka mungkin:



Tertarik pada pasangan yang manipulatif

Menganggap perlakuan buruk sebagai “hal biasa”

Sulit mengenali red flag dalam hubungan



Ini bukan karena mereka lemah, tapi karena pola tersebut sudah tertanam sejak kecil.



Kenapa Banyak yang Tidak Menyadarinya?



Sederhana: karena itu terasa normal.



Jika sejak kecil seseorang tidak pernah melihat contoh hubungan yang sehat, maka:



Mereka tidak punya pembanding

Mereka menganggap pola tersebut sebagai “cara hidup”



Kesadaran biasanya baru muncul setelah:



Mengalami hubungan yang sangat menyakitkan

Mendapat edukasi psikologi

Atau menjalani terapi

Penutup



Menyadari bahwa kita dibesarkan oleh orang tua narsistik bukanlah hal yang mudah. Bisa memunculkan campuran emosi: sedih, marah, bingung, bahkan rasa bersalah.



Namun, kesadaran adalah langkah pertama menuju pemulihan.



Kabar baiknya, perilaku-perilaku ini bukan identitas permanen. Dengan refleksi diri, batasan yang sehat, dan jika perlu bantuan profesional, seseorang bisa:



Membangun kembali harga diri

Belajar hubungan yang sehat