Irfan Ferdiansyah
08 April 2026, 15.26 WIB

Anak yang Dibesarkan oleh Orang Tua Narsistik Seringkali Tidak Menyadari 9 Perilaku Ini Menurut Psikologi

seseorang yang dibesarkan oleh orang tua yang narsistik. (Freepik/senivpetro)


JawaPos.com - Tumbuh dalam keluarga seharusnya menjadi pengalaman yang aman, penuh kasih, dan mendukung perkembangan emosional seseorang. Namun, bagi mereka yang dibesarkan oleh orang tua dengan kecenderungan narsistik, realitasnya bisa sangat berbeda. Orang tua narsistik biasanya menempatkan kebutuhan, citra diri, dan kontrol mereka di atas kebutuhan emosional anak.

Yang menarik—dan sering kali menyedihkan—adalah bahwa banyak anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini tidak menyadari dampaknya hingga mereka dewasa. Pola asuh tersebut terasa “normal” karena itulah satu-satunya realitas yang mereka kenal.

Dilansir dari Expert Editor, ada beberapa perilaku yang sering muncul pada orang dewasa yang dibesarkan oleh orang tua narsistik. Berikut adalah 9 di antaranya yang sering tidak disadari.

1. Terlalu Keras pada Diri Sendiri

Anak dari orang tua narsistik sering tumbuh dengan standar yang tidak realistis. Mereka terbiasa dikritik atau hanya dihargai ketika “sempurna.”

Akibatnya, saat dewasa:

Mereka menjadi perfeksionis
Sulit merasa puas dengan diri sendiri
Selalu merasa “kurang”

Mereka mungkin tidak sadar bahwa suara kritis di kepala mereka sebenarnya adalah internalisasi dari orang tua mereka.

2. Kesulitan Mengenali Emosi Sendiri

Orang tua narsistik cenderung mengabaikan atau meremehkan perasaan anak. Kalimat seperti:

“Kamu terlalu sensitif”
“Itu bukan masalah besar”

membuat anak belajar untuk meragukan emosinya sendiri.

Sebagai orang dewasa, ini bisa terlihat sebagai:

Bingung dengan apa yang dirasakan
Sulit mengekspresikan emosi
Memendam perasaan terlalu lama
3. Selalu Mencari Validasi dari Orang Lain

Karena kasih sayang dari orang tua sering bersifat bersyarat, anak belajar bahwa nilai diri mereka tergantung pada pengakuan orang lain.

Dampaknya:

Haus pujian
Takut ditolak
Bergantung pada opini orang lain untuk merasa berharga
4. Sulit Menetapkan Batasan (Boundaries)

Orang tua narsistik sering melanggar batas pribadi anak, baik secara emosional maupun fisik.

Akibatnya saat dewasa:

Sulit berkata “tidak”
Merasa bersalah saat menolak orang lain
Membiarkan orang lain mengambil keuntungan

Mereka tidak terbiasa merasa bahwa mereka berhak memiliki batasan.

5. People-Pleasing Berlebihan

Untuk menghindari konflik atau mendapatkan kasih sayang, anak belajar menyenangkan orang lain.

Sebagai orang dewasa:

Selalu mengutamakan orang lain
Takut mengecewakan
Mengorbankan kebutuhan sendiri

Ini sering dilakukan secara otomatis tanpa disadari.

6. Takut Konflik Secara Berlebihan

Dalam keluarga narsistik, konflik sering kali tidak sehat—bisa berupa manipulasi, gaslighting, atau ledakan emosi.

Akibatnya:

Mereka menghindari konflik dengan segala cara
Takut mengungkapkan pendapat
Lebih memilih diam meski tidak nyaman
7. Merasa Bertanggung Jawab atas Perasaan Orang Lain

Anak sering dipaksa menjadi “penjaga emosi” orang tua:

Menenangkan orang tua
Menghindari memicu kemarahan
Menyesuaikan diri agar suasana tetap aman

Saat dewasa:

Mereka merasa harus “memperbaiki” orang lain
Sulit membedakan tanggung jawab emosional
8. Identitas Diri yang Tidak Jelas

Orang tua narsistik sering mengontrol atau mendikte kehidupan anak:

Apa yang harus disukai
Apa yang harus dicapai
Bagaimana harus bersikap

Akibatnya:

Sulit mengenali siapa diri mereka sebenarnya
Bingung dengan tujuan hidup
Mudah terpengaruh orang lain
9. Normalisasi Hubungan Tidak Sehat

Karena tumbuh dalam dinamika yang tidak sehat, mereka mungkin:

Tertarik pada pasangan yang manipulatif
Menganggap perlakuan buruk sebagai “hal biasa”
Sulit mengenali red flag dalam hubungan

Ini bukan karena mereka lemah, tapi karena pola tersebut sudah tertanam sejak kecil.

Kenapa Banyak yang Tidak Menyadarinya?

Sederhana: karena itu terasa normal.

Jika sejak kecil seseorang tidak pernah melihat contoh hubungan yang sehat, maka:

Mereka tidak punya pembanding
Mereka menganggap pola tersebut sebagai “cara hidup”

Kesadaran biasanya baru muncul setelah:

Mengalami hubungan yang sangat menyakitkan
Mendapat edukasi psikologi
Atau menjalani terapi
Penutup

Menyadari bahwa kita dibesarkan oleh orang tua narsistik bukanlah hal yang mudah. Bisa memunculkan campuran emosi: sedih, marah, bingung, bahkan rasa bersalah.

Namun, kesadaran adalah langkah pertama menuju pemulihan.

Kabar baiknya, perilaku-perilaku ini bukan identitas permanen. Dengan refleksi diri, batasan yang sehat, dan jika perlu bantuan profesional, seseorang bisa:

Membangun kembali harga diri
Belajar hubungan yang sehat

Dan menjalani hidup dengan lebih autentik***
Penulis: Irfan Ferdiansyah
Editor: Novia Tri Astuti
