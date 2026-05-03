Orang yang Tumbuh dalam Kemiskinan Sering Membawa 10 Kebiasaan Diam-Diam Ini hingga Dewasa Menurut Psikologi

Pengalaman hidup dalam keterbatasan sejak kecil sering meninggalkan jejak psikologis yang terbawa hingga dewasa—bahkan ketika kondisi ekonomi sudah membaik.



Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (2/5), terdapat 10 kebiasaan “diam-diam” yang sering dimiliki oleh orang yang tumbuh dalam kemiskinan, berdasarkan sudut pandang psikologi:



1. Sulit Merasa Aman Secara Finansial



Meskipun sudah memiliki penghasilan stabil, banyak orang yang tumbuh dalam kemiskinan tetap merasa cemas soal uang. Ini berkaitan dengan scarcity mindset—pola pikir kelangkaan—yang membuat seseorang selalu merasa “tidak cukup”.



2. Cenderung Menyimpan Barang Berlebihan



Kebiasaan menyimpan barang, bahkan yang sudah tidak terpakai, sering muncul karena pengalaman masa lalu saat sulit mendapatkan sesuatu. Secara psikologis, ini adalah bentuk mekanisme perlindungan terhadap kemungkinan kekurangan di masa depan.



3. Sulit Menikmati Pengeluaran



Membeli sesuatu untuk diri sendiri bisa terasa bersalah. Bahkan untuk hal kecil seperti makan enak atau membeli pakaian baru, sering muncul perasaan “tidak pantas” atau takut menyesal.



4. Sangat Sensitif terhadap Harga



Orang yang terbiasa hidup hemat sejak kecil cenderung sangat memperhatikan harga, diskon, dan nilai barang. Mereka sering membandingkan harga secara detail, bahkan ketika sebenarnya mampu membeli tanpa masalah.



5. Takut Mengambil Risiko



Kemiskinan sering mengajarkan bahwa kesalahan bisa berakibat fatal. Akibatnya, saat dewasa, mereka cenderung menghindari risiko—baik dalam karier, bisnis, maupun keputusan hidup—karena takut kehilangan stabilitas.



6. Mandiri Secara Berlebihan



Banyak yang tumbuh dalam kondisi sulit belajar untuk mengandalkan diri sendiri sejak dini. Ini bisa menjadi kekuatan, tetapi juga membuat mereka sulit meminta bantuan, bahkan ketika benar-benar membutuhkan.



7. Merasa Harus Selalu “Siap Darurat”



Mereka sering memiliki kebiasaan menabung secara ekstrem atau selalu memikirkan skenario terburuk. Ini bukan sekadar perencanaan, tetapi refleks dari pengalaman masa lalu yang penuh ketidakpastian.



8. Sulit Mempercayai Stabilitas



Ketika seseorang terbiasa hidup dalam kondisi yang tidak menentu, kestabilan justru terasa asing. Mereka bisa merasa cemas ketika hidup terasa “terlalu tenang”, seolah-olah sesuatu buruk akan segera terjadi.



9. Sangat Menghargai Hal Kecil



Di sisi positif, pengalaman hidup dalam kemiskinan sering membuat seseorang lebih menghargai hal-hal sederhana—makanan, waktu bersama keluarga, atau kesempatan kecil. Ini berkaitan dengan peningkatan rasa syukur.



10. Memiliki Empati yang Tinggi



Karena pernah merasakan kesulitan, mereka biasanya lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Empati ini sering membuat mereka lebih peduli, dermawan, dan memahami perjuangan hidup orang lain.



Penutup



Kebiasaan-kebiasaan ini tidak selalu negatif. Banyak di antaranya justru menjadi kekuatan—seperti ketahanan mental, empati, dan kemampuan beradaptasi. Namun, penting juga untuk menyadari mana yang mungkin sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.



