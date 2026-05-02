4 Kebiasaan yang Hancurkan Fokus dan Bunuh Produktivitas Kamu Menurut Psikologi

Kebiasaan yang hancurkan fokus dan bunuh produktivitas kata psikologi../Magnific/ KamranAydinov
JawaPos.com – Meningkatkan produktivitas ternyata bukan soal menambah lebih banyak rutinitas, melainkan tentang menghilangkan kebiasaan yang justru menjadi penghancur fokus.
Psikologi mengungkap bahwa sebagian besar hambatan dalam bekerja bukan berasal dari luar, melainkan dari pola perilaku yang tidak disadari setiap harinya.
Produktivitas sejati hanya bisa tercapai ketika seseorang berani mengidentifikasi dan melepaskan kebiasaan yang selama ini menggerogoti kemampuan terbaiknya.
Banyak orang terus mencari strategi baru tanpa menyadari bahwa yang perlu dilakukan adalah menghentikan beberapa hal yang sudah biasa dilakukan.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (2/5), berikut empat kebiasaan kecil namun mematikan yang perlu segera dieliminasi agar potensi kerja terbaik kamu bisa muncul secara alami.
1. Bekerja dalam mode maraton alih-alih sprint
Mencoba menyelesaikan pekerjaan besar dalam satu sesi panjang tanpa jeda adalah salah satu jebakan produktivitas yang paling sering tidak disadari.
Ketika seseorang menghadapi tumpukan pekerjaan yang harus diselesaikan sekaligus, otak cenderung merespons dengan rasa kewalahan yang berujung pada penundaan.
Sebaliknya, sprint adalah sesi kerja terfokus dengan batas waktu tertentu yang dirancang untuk mengerjakan satu tugas spesifik secara intensif.
Membagi enam jam kerja menjadi beberapa sprint empat puluh lima menit, misalnya, menciptakan kejelasan tentang apa yang harus dilakukan dan kapan.
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya