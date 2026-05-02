4 Kebiasaan yang Hancurkan Fokus dan Bunuh Produktivitas Kamu Menurut Psikologi

JawaPos.com – Meningkatkan produktivitas ternyata bukan soal menambah lebih banyak rutinitas, melainkan tentang menghilangkan kebiasaan yang justru menjadi penghancur fokus.

Psikologi mengungkap bahwa sebagian besar hambatan dalam bekerja bukan berasal dari luar, melainkan dari pola perilaku yang tidak disadari setiap harinya.

Produktivitas sejati hanya bisa tercapai ketika seseorang berani mengidentifikasi dan melepaskan kebiasaan yang selama ini menggerogoti kemampuan terbaiknya.

Banyak orang terus mencari strategi baru tanpa menyadari bahwa yang perlu dilakukan adalah menghentikan beberapa hal yang sudah biasa dilakukan.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (2/5), berikut empat kebiasaan kecil namun mematikan yang perlu segera dieliminasi agar potensi kerja terbaik kamu bisa muncul secara alami.

1. Bekerja dalam mode maraton alih-alih sprint

Mencoba menyelesaikan pekerjaan besar dalam satu sesi panjang tanpa jeda adalah salah satu jebakan produktivitas yang paling sering tidak disadari.

Ketika seseorang menghadapi tumpukan pekerjaan yang harus diselesaikan sekaligus, otak cenderung merespons dengan rasa kewalahan yang berujung pada penundaan.

Sebaliknya, sprint adalah sesi kerja terfokus dengan batas waktu tertentu yang dirancang untuk mengerjakan satu tugas spesifik secara intensif.