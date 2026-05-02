8 Kebiasaan Kecil Rekomendasi Life Coach untuk Raih Kesuksesan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Meraih kesuksesan bukan soal memiliki bakat luar biasa, melainkan tentang membangun kebiasaan yang tepat dan dijalankan secara konsisten setiap hari.

Life coach dari berbagai penjuru dunia sepakat bahwa pola rutinitas harian adalah fondasi terkuat yang membedakan orang yang berhasil dari yang tidak.

Psikologi membuktikan bahwa kebiasaan yang diulang secara teratur tidak memerlukan kemauan keras karena lama-kelamaan akan berjalan secara otomatis.

Waktu yang tersedia hanya dua puluh empat jam sehari, sehingga memilih kebiasaan yang paling efektif adalah keputusan yang sangat menentukan.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (2/5), berikut delapan rutinitas kecil namun berdampak besar yang direkomendasikan para ahli untuk membantu siapa pun mencapai tujuan hidupnya.

1. Membuat daftar kegiatan setiap malam sebelum tidur

Menyiapkan daftar prioritas kegiatan untuk hari berikutnya sebelum tidur memungkinkan seseorang memulai pagi dengan arah yang jelas dan terarah.

Kebiasaan ini mengurangi beban pikiran saat hendak tidur karena rencana esok hari sudah tersusun rapi sejak malam sebelumnya.

Dengan tidak perlu merencanakan ulang di pagi hari, waktu dan energi bisa langsung dialokasikan untuk mengeksekusi hal-hal yang paling penting.