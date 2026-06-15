8 Weton yang Diprediksi Memiliki Jalan Hidup Penuh Kemakmuran dan Kesuksesan, Hidup Semakin Mapan dari Waktu ke Waktu

JawaPos.com - Pembahasan mengenai weton selalu menarik perhatian banyak orang, terutama bagi mereka yang masih mempercayai ajaran Primbon Jawa sebagai bagian dari warisan budaya leluhur.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton bukan hanya penanda hari kelahiran, tetapi juga dipercaya menggambarkan karakter, potensi diri, hingga arah perjalanan hidup seseorang.

Primbon Jawa menyebut bahwa setiap weton memiliki energi dan pengaruh yang berbeda-beda.

Sebagian weton dipercaya memiliki bakat kepemimpinan, sebagian lainnya dikenal memiliki kemampuan menarik rezeki, sementara beberapa weton dianggap memiliki kombinasi karakter yang mendukung terciptanya kehidupan yang mapan dan penuh keberuntungan.

Meski kesuksesan tetap ditentukan oleh kerja keras, doa, serta usaha yang konsisten, banyak orang meyakini bahwa weton tertentu membawa potensi lebih besar untuk berkembang dalam karier, bisnis, maupun kehidupan sosial.

Tak heran jika pemilik weton-weton ini sering dikaitkan dengan kehidupan yang semakin sejahtera seiring bertambahnya usia.

Dilansir dari kanal YouTube Cermin Diri, inilah delapan weton yang diprediksi memiliki jalan hidup penuh kemakmuran dan kesuksesan menurut penafsiran Primbon Jawa.

1. Rabu Pahing

Rabu Pahing memiliki neptu 16 yang termasuk tinggi dalam perhitungan Primbon Jawa.