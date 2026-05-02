8 Kebiasaan Media Sosial yang Bikin Gagal dalam Dunia Cinta Menurut Psikologi

JawaPos.com – Banyak orang tidak menyadari bahwa cara mereka berperilaku di media sosial bisa menjadi alasan utama mengapa mereka terus gagal cinta.

Psikologi mengungkap bahwa sejumlah kebiasaan online yang tampak sepele ternyata mampu mengusir calon pasangan bahkan sebelum hubungan benar-benar dimulai.

Fenomena ghosting atau hilang tanpa kabar kerap kali bukan tentang ketidakcocokan, melainkan tentang perilaku di media sosial yang tidak disadari menjadi masalah.

Kebiasaan-kebiasaan digital ini menciptakan kesan yang salah dan membuat orang lain merasa tidak nyaman untuk melanjutkan interaksi.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (2/5), berikut delapan pola perilaku di dunia maya yang perlu segera dihentikan jika kamu serius ingin menemukan cinta yang bertahan lama.

1. Terlalu menempel dan bergantung secara digital

Selalu menjadi yang pertama berkomentar atau bereaksi pada setiap unggahan seseorang mengirimkan sinyal ketergantungan yang tidak sehat.

Pew Research Center menemukan bahwa keterikatan berlebihan di media sosial menciptakan tekanan yang membuat orang lain merasa perlu menjaga jarak.

Perilaku ini membuat seseorang terlihat seolah terus-menerus memantau aktivitas online orang lain, yang justru menimbulkan rasa tidak nyaman.