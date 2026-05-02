8 Kebiasaan Media Sosial yang Bikin Gagal dalam Dunia Cinta Menurut Psikologi

Kebiasaan media sosial yang bikin gagal dalam dunia cinta kata psikologi../Magnific/ rawpixel.com
JawaPos.com – Banyak orang tidak menyadari bahwa cara mereka berperilaku di media sosial bisa menjadi alasan utama mengapa mereka terus gagal cinta.
Psikologi mengungkap bahwa sejumlah kebiasaan online yang tampak sepele ternyata mampu mengusir calon pasangan bahkan sebelum hubungan benar-benar dimulai.
Fenomena ghosting atau hilang tanpa kabar kerap kali bukan tentang ketidakcocokan, melainkan tentang perilaku di media sosial yang tidak disadari menjadi masalah.
Kebiasaan-kebiasaan digital ini menciptakan kesan yang salah dan membuat orang lain merasa tidak nyaman untuk melanjutkan interaksi.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (2/5), berikut delapan pola perilaku di dunia maya yang perlu segera dihentikan jika kamu serius ingin menemukan cinta yang bertahan lama.
1. Terlalu menempel dan bergantung secara digital
Selalu menjadi yang pertama berkomentar atau bereaksi pada setiap unggahan seseorang mengirimkan sinyal ketergantungan yang tidak sehat.
Pew Research Center menemukan bahwa keterikatan berlebihan di media sosial menciptakan tekanan yang membuat orang lain merasa perlu menjaga jarak.
Perilaku ini membuat seseorang terlihat seolah terus-menerus memantau aktivitas online orang lain, yang justru menimbulkan rasa tidak nyaman.
Memberi ruang dan tidak selalu hadir di setiap unggahan adalah cara sederhana untuk tampil lebih menarik dan tidak menekan.
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya