Intip Acara Romantis Bridesmaid Proposal Jennifer Coppen Jelang Pernikahan dengan Justin Hubner

JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari aktris cantik Jennifer Coppen. Suasana kehagiaan tengah menyelimuti dirinya yang akan melangsungkan pernikahan bersama pesepak bola Timnas Indonesia, Justin Hubner.

Jelang hari bahagianya, Jennifer baru saja membagikan momen hangat saat memberikan kejutan bridesmaid proposal untuk para sahabat terdekatnya.

Melalui unggahan video di akun TikTok pribadinya, Konsep acara yang begitu estetik dan penuh totalitas.

Tidak tanggung-tanggung, Jennifer memilih tema Bridgerton yang kental dengan nuansa bangsawan Inggris era Regency—untuk acara bridesmaid proposal-nya kali ini. Dekorasi penuh bunga yang menambah kesan elegan.

Demi menyelaraskan tema, para sahabat yang hadir tampil kompak mengenakan busana bernuansa warna pastel. Membuat penampilan geng bridesmaid ini terlihat sangat anggun, segar, dan kompak bak para ladies di serial Bridgerton.

Ada satu hal menarik yang mencuri perhatian netizen dari persiapan acara ini. Di tengah kesibukannya, Jennifer ternyata memilih untuk mempersiapkan dan menyusun sendiri kado atau box bridesmaid untuk para sahabatnya.

Dalam potongan video TikTok-nya, terlihat Jennifer dengan telaten menyusun satu per satu isi box, mulai dari:

- kartu ucapan manis

- set make up