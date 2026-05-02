12 Kebiasaan Tanda Seseorang Tingkat Kecerdasan dan IQ Rendah Menurut Psikologi

JawaPos.com – Kecerdasan seseorang tidak hanya tercermin dari prestasi akademik, melainkan juga dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan sehari-hari.

Psikologi mengungkap bahwa pola perilaku tertentu bisa menjadi indikator kuat tentang bagaimana seseorang memproses informasi dan dunia sekitarnya.

IQ rendah bukan berarti seseorang tidak berharga, namun memahami tanda-tandanya penting agar kita bisa bersikap lebih bijak dan berempati.

Setiap orang memiliki kapasitas kecerdasan yang berbeda-beda, dan memperlakukan semua orang dengan kasih sayang tetap menjadi hal utama.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (1/5), Berikut adalah dua belas kebiasaan aneh yang menurut para ahli sering menjadi tanda bahwa seseorang memiliki tingkat IQ yang rendah.

1. Menghindari hal-hal baru yang perlu dipelajari

Menutup diri dari informasi baru dan hanya mau menerima apa yang sudah diketahui sebelumnya membatasi cara pandang seseorang secara drastis.

Pola pikir yang kaku ini membuat seseorang sulit memahami pengalaman orang lain dan menjaga hubungan tetap di permukaan saja.

2. Bertindak secara impulsif tanpa berpikir panjang