Seni Ketenangan yang Sering Terlupakan: 3 Cara Sederhana Menjinakkan Pikiran yang Terlalu Sibuk Agar Kembali Tenang dalam Sekejap (UNSPLASH)
JawaPos.com - Di tengah kehidupan yang semakin cepat dan penuh tekanan, pikiran manusia sering kali bekerja tanpa henti, bahkan ketika tubuh sebenarnya tidak berada dalam bahaya.
Jantung bisa berdebar, napas terasa tidak teratur, dan pikiran dipenuhi berbagai kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Inilah cara tubuh merespons “ancaman” modern—bukan lagi harimau di hutan, melainkan tekanan pekerjaan, percakapan sulit, atau kekhawatiran berlebihan.
Masalahnya, otak tidak selalu bisa membedakan antara bahaya nyata dan sekadar pikiran yang berlebihan. Akibatnya, tubuh tetap bereaksi seolah-olah sedang menghadapi ancaman besar. Di sinilah pentingnya teknik untuk mengembalikan diri ke kondisi tenang dan sadar akan momen saat ini.
Menurut YourTango.com, ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat membantu menenangkan pikiran dengan cepat melalui teknik grounding, yaitu cara untuk “menarik kembali” kesadaran ke tubuh dan lingkungan sekitar. Berikut tiga kebiasaan yang bisa membantu meredakan kecemasan secara efektif:
1. Teknik 3-3-3-3 untuk Mengalihkan Pikiran dari Kecemasan
Ketika kecemasan muncul, perhatian sering terjebak pada sensasi tidak nyaman di dalam tubuh. Teknik 3-3-3-3 membantu mengalihkan fokus tersebut ke lingkungan sekitar.
Caranya adalah dengan menyebutkan tiga hal yang bisa dilihat, tiga suara yang bisa didengar, tiga hal yang bisa dirasakan melalui sentuhan, dan tiga aroma yang bisa dikenali.
Dengan memusatkan perhatian pada hal-hal nyata di sekitar, pikiran perlahan keluar dari lingkaran kecemasan dan kembali ke momen saat ini.
2. Membayangkan Diri Seperti Pohon yang Kokoh
Visualisasi sederhana ini memiliki efek yang cukup kuat. Saat kecemasan datang, bayangkan diri seperti sebuah pohon dengan akar yang kuat menancap ke dalam tanah. Tidak peduli seberapa kencang “angin” yang datang, pohon itu tetap berdiri kokoh.
