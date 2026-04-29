Irfan Ferdiansyah
Rabu, 29 April 2026 | 20.34 WIB

Orang yang Selalu Mengembalikan Barang ke Tempat Asalnya di Toko Ternyata Memiliki 8 Kekuatan Langka Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mengembalikan barang ke tempatnya / freepik

JawaPos.com - Di tengah kebiasaan umum banyak orang yang sering meninggalkan barang begitu saja setelah melihat-lihat di toko, ada tipe individu yang justru melakukan hal sebaliknya: mereka selalu mengembalikan barang ke tempat asalnya. Sekilas, tindakan ini terlihat sederhana, bahkan sepele. Namun menurut psikologi, kebiasaan kecil ini bisa mencerminkan sejumlah kualitas mental dan karakter yang kuat—bahkan tergolong langka.

Perilaku ini bukan sekadar soal kerapihan atau kebiasaan baik, tetapi berkaitan dengan cara seseorang memandang dunia, orang lain, dan tanggung jawabnya sendiri.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (28/4), terdapat delapan kekuatan langka yang biasanya dimiliki oleh orang-orang dengan kebiasaan tersebut:

1. Kesadaran Diri yang Tinggi

Orang yang mengembalikan barang ke tempatnya cenderung memiliki self-awareness yang baik. Mereka sadar bahwa tindakan kecil mereka berdampak pada orang lain, seperti pegawai toko atau pelanggan berikutnya. Kesadaran ini membuat mereka bertindak lebih terkontrol dan penuh pertimbangan.

2. Rasa Tanggung Jawab yang Kuat

Mengambil barang lalu mengembalikannya ke tempat semula menunjukkan bahwa mereka merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka, sekecil apa pun itu. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan internal locus of control—keyakinan bahwa diri sendirilah yang bertanggung jawab atas konsekuensi tindakan.

3. Empati terhadap Orang Lain

Mereka mampu menempatkan diri pada posisi orang lain. Mereka tahu bahwa jika barang dibiarkan sembarangan, akan menyulitkan staf toko atau membuat orang lain kesulitan mencari barang. Empati seperti ini adalah indikator kecerdasan emosional yang tinggi.

4. Disiplin Diri yang Baik

Tidak semua orang mau repot berjalan kembali hanya untuk mengembalikan barang. Dibutuhkan disiplin diri untuk tetap melakukan hal benar meskipun tidak ada yang mengawasi. Ini mencerminkan kemampuan mengendalikan dorongan dan konsistensi perilaku.

5. Menghargai Keteraturan dan Struktur

Secara psikologis, mereka cenderung menyukai lingkungan yang terorganisir. Mengembalikan barang ke tempatnya adalah bentuk kontribusi kecil dalam menjaga keteraturan tersebut. Ini sering dikaitkan dengan kepribadian conscientiousness (kehati-hatian dan ketelitian) dalam teori Big Five.

6. Integritas Tinggi

Integritas bukan hanya soal kejujuran besar, tapi juga tindakan kecil yang dilakukan saat tidak ada yang melihat. Orang seperti ini tetap melakukan hal yang benar meskipun tidak ada konsekuensi langsung jika mereka tidak melakukannya.

7. Mindfulness (Kesadaran Penuh)

Mereka tidak bertindak secara otomatis atau ceroboh. Mereka hadir secara mental dalam apa yang mereka lakukan. Mindfulness ini membuat mereka lebih teliti dan tidak meninggalkan “jejak kekacauan” di sekitar mereka.

8. Orientasi pada Nilai, Bukan Kenyamanan

Banyak orang memilih jalan yang paling mudah: meninggalkan barang. Namun individu ini memilih berdasarkan nilai—bahwa mengembalikan barang adalah hal yang benar—bukan sekadar kenyamanan. Ini menunjukkan kematangan moral yang lebih tinggi.

Kebiasaan kecil seperti mengembalikan barang di toko ternyata bukan hal remeh. Dalam perspektif psikologi, ini adalah cerminan dari karakter yang kuat, kesadaran sosial, dan integritas pribadi. Di dunia yang sering kali serba cepat dan praktis, tindakan sederhana ini justru menjadi indikator kualitas manusia yang semakin langka.

Jadi, lain kali kamu melihat seseorang melakukan hal ini—atau jika kamu melakukannya sendiri—ingatlah bahwa itu bukan sekadar kebiasaan baik. Itu adalah tanda kekuatan mental dan emosional yang patut dihargai.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
