7 Hal di Kamar Mandi Anda yang Secara Halus Mengungkapkan Kepribadian dan Status Anda Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang menganggap kamar mandi hanyalah ruang fungsional. Namun, menurut psikologi lingkungan (environmental psychology), cara seseorang menata ruang pribadi sering kali mencerminkan kebiasaan, nilai, bahkan aspek kepribadian yang lebih dalam.

Kamar mandi termasuk area paling pribadi di rumah. Tidak banyak orang yang melihatnya, sehingga apa yang ada di dalamnya cenderung lebih autentik dibanding ruang tamu yang sengaja didesain untuk mengesankan tamu. Menariknya, beberapa detail kecil dapat memberikan gambaran tentang siapa Anda, bagaimana gaya hidup Anda, dan bahkan bagaimana Anda memandang diri sendiri.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (11/6), terdapat tujuh hal di kamar mandi yang secara halus dapat mengungkapkan kepribadian dan status Anda menurut psikologi.

1. Tingkat Kerapian dan Kebersihan

Kamar mandi yang bersih dan tertata sering dikaitkan dengan tingkat kesadaran diri (conscientiousness) yang tinggi, salah satu dari lima dimensi utama kepribadian dalam model Big Five.

Orang yang rutin membersihkan wastafel, mengganti handuk, dan menjaga barang-barang tetap terorganisasi biasanya:

Lebih disiplin.

Memiliki kebiasaan hidup yang teratur.

Memperhatikan detail.

Cenderung dapat diandalkan.

Sebaliknya, kamar mandi yang sangat berantakan belum tentu menandakan kemalasan. Dalam beberapa kasus, hal tersebut lebih mencerminkan gaya hidup yang sibuk atau pribadi yang lebih spontan dan kreatif.

Yang menarik, psikolog menemukan bahwa lingkungan fisik sering kali memengaruhi suasana hati. Ruangan yang rapi dapat membantu seseorang merasa lebih tenang dan memiliki kendali atas kehidupannya.