7 Hal di Kamar Mandi Anda yang Secara Halus Mengungkapkan Kepribadian dan Status Anda Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang berada di kamar mandi yang rapi dan bersih (Magnific/Pressfoto)
JawaPos.com - Banyak orang menganggap kamar mandi hanyalah ruang fungsional. Namun, menurut psikologi lingkungan (environmental psychology), cara seseorang menata ruang pribadi sering kali mencerminkan kebiasaan, nilai, bahkan aspek kepribadian yang lebih dalam.
Kamar mandi termasuk area paling pribadi di rumah. Tidak banyak orang yang melihatnya, sehingga apa yang ada di dalamnya cenderung lebih autentik dibanding ruang tamu yang sengaja didesain untuk mengesankan tamu. Menariknya, beberapa detail kecil dapat memberikan gambaran tentang siapa Anda, bagaimana gaya hidup Anda, dan bahkan bagaimana Anda memandang diri sendiri.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (11/6), terdapat tujuh hal di kamar mandi yang secara halus dapat mengungkapkan kepribadian dan status Anda menurut psikologi.
Baca Juga:Masih Menulis Ucapan Terima Kasih dengan Tangan? Kamu Memiliki 8 Kualitas Langka Ini Menurut Psikologi
1. Tingkat Kerapian dan Kebersihan
Kamar mandi yang bersih dan tertata sering dikaitkan dengan tingkat kesadaran diri (conscientiousness) yang tinggi, salah satu dari lima dimensi utama kepribadian dalam model Big Five.
Orang yang rutin membersihkan wastafel, mengganti handuk, dan menjaga barang-barang tetap terorganisasi biasanya:
Lebih disiplin.
Memiliki kebiasaan hidup yang teratur.
Memperhatikan detail.
Cenderung dapat diandalkan.
Sebaliknya, kamar mandi yang sangat berantakan belum tentu menandakan kemalasan. Dalam beberapa kasus, hal tersebut lebih mencerminkan gaya hidup yang sibuk atau pribadi yang lebih spontan dan kreatif.
Yang menarik, psikolog menemukan bahwa lingkungan fisik sering kali memengaruhi suasana hati. Ruangan yang rapi dapat membantu seseorang merasa lebih tenang dan memiliki kendali atas kehidupannya.
2. Produk Perawatan yang Dipilih
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang