Sering Lupa Taruh Kunci? Psikologi Ungkap Orang Pelupa Sebenarnya Adalah Jenius

JawaPos.com - Sering lupa menaruh kunci mobil atau tidak sengaja melewatkan stasiun kereta karena asyik melamun? Jangan buru-buru merasa ceroboh. Ternyata, kebiasaan pelupa dan pikiran yang berantakan adalah salah satu indikator kuat bahwa otak Anda bekerja di atas rata-rata.

Psikologi mengungkapkan bahwa stereotip "profesor pelupa" memiliki landasan ilmiah yang nyata. Otak yang dipenuhi dengan ide-ide besar sering kali mengabaikan hal-hal praktis yang dianggap sepele.

Ini bukan berarti Anda kurang konsentrasi, melainkan karena kapasitas mental Anda sedang bekerja pada tingkat yang sangat tinggi.

Memiliki otak yang tidak terorganisir justru memungkinkan terjadinya tumpang tindih kognitif yang memicu inovasi. Saat pikiran Anda tidak terpaku pada satu kotak saja, ide-ide kreatif akan saling bersaing dan menciptakan koneksi baru yang tidak terpikirkan oleh orang-orang yang terlalu rapi atau terstruktur.

Dilansir dari YourTango, menjadi pelupa bukan lagi sebuah kekurangan, melainkan tanda bahwa Anda adalah seorang jenius yang sedang memproses dunia dengan cara yang jauh lebih kompleks. Berikut adalah alasan mengapa kekacauan di kepala Anda adalah mesin inovasi yang luar biasa.

Koneksi Luar Biasa di Balik Otak yang Berantakan

Banyak orang merasa minder ketika meja kerja atau kamar mereka berantakan, namun ilmu pengetahuan berkata sebaliknya. Semakin tidak terorganisir otak Anda, semakin besar peluang Anda untuk menjadi brilian, kreatif, dan cerdas. Kekacauan intelektual ini sebenarnya adalah kompetisi sehat antar ide di dalam kepala Anda untuk melahirkan inspirasi.

Jika Anda hanya fokus pada satu pemikiran secara kaku dalam satu waktu, inovasi justru akan mengalami penurunan. Otak yang cerdas membutuhkan ruang untuk membiarkan berbagai konsep berbenturan. Benturan inilah yang sering kali menghasilkan solusi "out of the box" yang tidak bisa ditemukan melalui pola pikir linear.