4 Zodiak Paling Ribet Merancang Pernikahan, Cenderung Kewalahan Menghadapi Banyak Orang

Ilustrasi pernikahan/freepik
JawaPos.com-Empat zodiak berikut ini merasa lelah karena merencanakan hari pernikahan.
Wedding plan membuat keempatnya merasa ragu dan stres. Meskipun merencanakan pernikahan terasa sangat melelahkan bagi semua keempatnya.
Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak ini merasakan sulitnya merencanakan pesta pernikahan.
Baca Juga:3 Zodiak yang Diprediksi Panen Keberuntungan Besar pada 23 Mei 2026, Hidup Auto Mendadak Berubah Cerah
Cancer
Cancer selalu ingin membuat semua orang bahagia. Anda merasa tertekan untuk mengikuti keinginan orang lain demi menjaga kedamaian dan menghindari pertengkaran. Anda perlu mulai bertanya pada diri sendiri apa yang sebenarnya anda dan pasangan sedang inginkan.
Gemini
Anda tidak ingin mengecewakan siapapun termasuk dirimu sendiri, apalagi dengan semua biaya yang dikeluarkan. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan mencari informasi sebanyak mungkin dan memilih yang paling cocok untuk diri anda.
Libra
Anda terlalu baik untuk mengizinkan anggota keluarga untuk mengundang seseorang, memakai pakaian tertentu, atau menyajikan makanan tertentu. Jelaskan bahwa ini adalah hari anda. Jangan sampai mereka membuat keputusan yang sebenarnya tidak membuat anda nyaman, padahal hari itu semuanya adalah tentang anda.
Pisces
Pisces tidak bisa membuat semua orang bahagia, dan terus mencoba untuk melakukannya. Setiap orang memiliki selera berbeda soal musik, dekorasi, dan makanan. Utamakan pendapat kalian sendiri.
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!
Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan