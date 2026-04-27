Studi Ungkap Tipe Humor Seseorang Bisa Menunjukkan Tingkat Kecerdasannya, Simak Faktanya!

Seseorang tertawa lepas saat menikmati humor. Foto: (Your Tango)
JawaPos.com — Humor sering dianggap sebagai bagian ringan dari kehidupan sehari-hari yang hanya berfungsi untuk menghibur. Namun, sejumlah penelitian psikologi justru menunjukkan bahwa cara seseorang merespons humor dapat mencerminkan cara kerja otak, termasuk tingkat kecerdasan dan kemampuan kognitifnya.
Di antara berbagai jenis humor, ada satu kategori yang paling menarik perhatian peneliti, yaitu humor gelap atau dark humor. Humor ini kerap menyentuh topik sensitif seperti kematian, penyakit, atau tragedi, tetapi disajikan dalam bentuk yang mengandung unsur komedi.
Menariknya, tidak semua orang bisa memahami atau menikmati jenis humor ini. Justru, perbedaan respons inilah yang kemudian menjadi bahan penelitian ilmiah untuk melihat kaitannya dengan kemampuan berpikir seseorang.
Dilansir dari Your Tango, senin (27/4), sebuah studi psikologi menemukan bahwa tipe humor yang disukai seseorang dapat berkaitan dengan tingkat kecerdasan verbal maupun nonverbal, serta stabilitas emosional yang dimiliki individu tersebut. Berikut penjelasannya:
1. Humor Gelap Membutuhkan Proses Berpikir yang Lebih Kompleks
Humor gelap tidak bekerja secara sederhana. Otak harus mampu memproses makna literal sekaligus makna tersembunyi yang sering kali bertentangan.
Proses ini menuntut kemampuan analisis yang lebih tinggi dibandingkan humor biasa. Karena itu, tidak semua orang bisa langsung menangkap maksud di balik lelucon jenis ini.
2. Studi Menunjukkan Kaitan dengan Kecerdasan Verbal dan Nonverbal
Penelitian yang dilakukan oleh Medical University of Vienna pada 2017 menguji respons peserta terhadap kartun humor gelap.
Hasilnya menunjukkan bahwa mereka yang mampu memahami dan menikmati humor tersebut cenderung memiliki skor lebih tinggi pada tes kecerdasan verbal dan nonverbal.
