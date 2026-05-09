Orang yang Kesulitan dalam Percakapan Ringan Biasanya Menunjukkan 8 Tanda Kecerdasan Mendalam yang Sering Diabaikan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial sehari-hari, kemampuan berbasa-basi atau melakukan small talk sering dianggap sebagai tanda keterampilan komunikasi yang baik.

Orang yang mudah mengobrol santai tentang cuaca, tren terbaru, atau hal-hal ringan lainnya biasanya dinilai ramah dan mudah bergaul.

Sebaliknya, mereka yang tampak canggung atau kurang nyaman dalam percakapan ringan sering kali dianggap kaku, kurang sosial, atau bahkan tidak tertarik pada orang lain.

Namun, psikologi modern menawarkan perspektif yang jauh lebih menarik: kesulitan dalam percakapan ringan justru bisa menjadi indikator kecerdasan yang lebih dalam.

Bukan berarti semua orang yang pendiam itu jenius, tetapi ada pola tertentu yang menunjukkan bahwa individu tersebut memproses dunia dengan cara yang lebih kompleks.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (6/5), terdapat delapan tanda kecerdasan mendalam yang sering tersembunyi di balik ketidaknyamanan dalam small talk.

1. Lebih Menyukai Percakapan Bermakna daripada Basa-Basi

Orang yang kesulitan dalam percakapan ringan biasanya merasa bahwa topik dangkal tidak memberikan nilai intelektual atau emosional yang cukup. Mereka cenderung mencari diskusi yang lebih dalam—tentang makna hidup, ide, konsep, atau pengalaman pribadi.

Bagi mereka, berbicara tanpa substansi terasa melelahkan. Ini bukan karena mereka tidak mampu bersosialisasi, tetapi karena standar mereka terhadap komunikasi lebih tinggi.