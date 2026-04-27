Orang yang Sukses dalam Segala Hal yang Mereka Tekuni Biasanya Mempraktikkan 5 Kebiasaan Harian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kesuksesan sering terlihat seperti sesuatu yang besar, dramatis, dan penuh keberuntungan. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam melalui sudut pandang psikologi, kesuksesan justru dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari.
Orang-orang yang berhasil di berbagai bidang—baik karier, bisnis, akademik, maupun kehidupan pribadi—cenderung memiliki pola perilaku yang mirip.
Bukan soal bakat semata, melainkan tentang bagaimana mereka melatih pikiran, emosi, dan tindakan mereka setiap hari.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (20/4), terdapat lima kebiasaan harian yang secara psikologis terbukti sering dimiliki oleh orang-orang sukses.
1. Memulai Hari dengan Tujuan yang Jelas
Orang sukses jarang menjalani hari secara “autopilot.” Mereka biasanya memulai hari dengan kejelasan: apa yang ingin dicapai hari ini dan mengapa itu penting.
Dalam psikologi, ini berkaitan dengan konsep goal-setting dan intentionality. Ketika seseorang memiliki tujuan yang spesifik, otak akan lebih mudah memfilter gangguan dan fokus pada hal-hal yang relevan.
Alih-alih membuat daftar panjang yang melelahkan, mereka cenderung memilih 1–3 prioritas utama. Hal ini membantu menghindari kelelahan mental (decision fatigue) dan meningkatkan rasa pencapaian.
Dampaknya:
Lebih fokus dan produktif
Mengurangi stres karena tahu arah yang jelas
Meningkatkan motivasi intrinsik
2. Konsisten Melakukan Hal Kecil (Disiplin Lebih Penting dari Motivasi)
Motivasi itu naik turun, tetapi disiplin bisa dilatih. Orang sukses memahami bahwa kemajuan besar berasal dari akumulasi tindakan kecil yang dilakukan berulang-ulang.
Dalam psikologi perilaku, ini dikenal sebagai habit formation. Ketika suatu tindakan diulang secara konsisten, otak akan membentuk jalur neural yang membuat aktivitas tersebut terasa lebih mudah dan otomatis.
Contohnya:
Menulis sedikit setiap hari
Berolahraga meski hanya 15–20 menit
Membaca beberapa halaman buku
Mereka tidak menunggu “mood yang tepat”—mereka tetap melakukannya.
Dampaknya:
Progres stabil dalam jangka panjang
Mengurangi ketergantungan pada emosi sesaat
Meningkatkan rasa kontrol diri
3. Mengelola Pikiran dan Emosi Secara Sadar
Orang sukses bukan berarti tidak pernah stres atau cemas. Bedanya, mereka lebih sadar terhadap kondisi mental mereka dan tahu cara mengelolanya.
Dalam psikologi, ini berkaitan dengan emotional regulation dan self-awareness. Mereka meluangkan waktu untuk:
Refleksi diri
Menulis jurnal
Meditasi atau mindfulness
Mengamati pikiran tanpa langsung bereaksi
Alih-alih bereaksi impulsif, mereka memberi jeda sebelum bertindak.
Dampaknya:
Pengambilan keputusan lebih rasional
Hubungan interpersonal lebih sehat
Ketahanan mental (resilience) yang lebih kuat
4. Terus Belajar dan Terbuka terhadap Perbaikan
Salah satu ciri paling kuat dari orang sukses adalah growth mindset—keyakinan bahwa kemampuan bisa berkembang melalui usaha dan pembelajaran.
Mereka tidak melihat kegagalan sebagai akhir, melainkan sebagai umpan balik. Setiap hari, mereka mencari cara untuk menjadi sedikit lebih baik dari kemarin.
Kebiasaan ini bisa berupa:
Membaca buku atau artikel
Mendengarkan podcast edukatif
Meminta feedback
Mencoba hal baru
Secara psikologis, ini membantu menghindari fixed mindset, yang sering menjadi penghambat perkembangan.
Dampaknya:
Adaptif terhadap perubahan
Tidak mudah menyerah
Kemampuan berkembang secara berkelanjutan
5. Menjaga Energi Fisik dan Mental
Kesuksesan tidak hanya soal kerja keras, tetapi juga soal manajemen energi. Orang sukses memahami bahwa tubuh dan pikiran adalah “alat utama” mereka.
Mereka cenderung menjaga:
Pola tidur yang cukup
Asupan makanan yang sehat
Aktivitas fisik rutin
Waktu istirahat yang berkualitas
Dalam psikologi, ini berkaitan dengan self-regulation dan keseimbangan antara kerja dan pemulihan (recovery).
Tanpa energi yang cukup, fokus menurun, emosi lebih mudah terganggu, dan produktivitas ikut merosot.
Dampaknya:
Konsentrasi lebih tajam
Mood lebih stabil
Performa jangka panjang lebih optimal
Penutup
Kesuksesan bukanlah hasil dari satu keputusan besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dengan konsisten. Lima kebiasaan ini—memiliki tujuan, disiplin, mengelola emosi, terus belajar, dan menjaga energi—membentuk fondasi psikologis yang kuat untuk mencapai berbagai pencapaian dalam hidup.
Yang menarik, kebiasaan-kebiasaan ini tidak membutuhkan kondisi khusus atau bakat luar biasa. Siapa pun bisa mulai mempraktikkannya, sedikit demi sedikit.
