11 Kebiasaan Orang yang Cerdas Diatas Rata-rata Menurut Psikologi, Begini Tanda Seseorang Jenius!

JawaPos.com – Orang-orang yang cerdas sering kali tampak misterius dan sulit dipahami oleh orang-orang di sekitar mereka.

Berbagai penelitian dalam bidang psikologi mengungkap bahwa perilaku yang tampak aneh justru merupakan cerminan dari cara kerja otak tingkat tinggi.

Banyak yang tidak menyadari bahwa seseorang bisa jadi seorang jenius sejati meskipun keunggulannya tidak selalu terlihat secara kasat mata.

Sejumlah kebiasaan yang selama ini dianggap tidak produktif ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang sangat masuk akal dan mengejutkan.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (26/4), Berikut adalah adalah sebelas ciri perilaku yang kerap ditemukan pada individu dengan kecerdasan tinggi yang tersembunyi di balik keseharian mereka.

1. Sering berbicara kepada diri sendiri

Berbicara sendiri adalah tanda bahwa seseorang sedang aktif memproses pikiran dan mencoba memahami situasi yang kompleks di sekitarnya.

Menurut pakar psikologi kognitif Robert N. Kraft, berbicara lantang membantu seseorang memahami dan mengelola kejadian tak terduga maupun kondisi yang menekan dalam kehidupan.

Jauh dari tanda keanehan, kebiasaan ini justru merupakan cara efektif bagi otak untuk mengorganisasi pikiran secara lebih terstruktur.