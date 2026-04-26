10 Kebiasaan yang Bikin Hidup Tidak Bahagia Menurut Psikologi, Hindari Jika Ingin Senyum Setiap Hari!

JawaPos.com – Kebahagiaan bukan sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari pilihan dan pola pikir yang dibangun setiap hari.

Psikologi dari Universitas California membuktikan bahwa hanya 50 persen kebahagiaan ditentukan oleh genetik dan keadaan hidup seseorang.

Sisanya sepenuhnya berada di tangan sendiri, dibentuk oleh kebiasaan dan cara seseorang memandang kehidupannya.

Hidup di sekitar orang yang tidak bahagia bahkan terbukti berdampak buruk pada kesehatan dan umur panjang seseorang.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (26/4), berikut sepuluh kebiasaan yang menurut riset psikologi paling sering membuat seseorang terus-menerus merasa tidak bahagia dalam hidupnya.

1. Menunggu kebahagiaan di masa depan

Pola pikir "aku akan bahagia ketika..." menempatkan kebahagiaan pada kondisi yang belum tentu terjadi atau terbukti berpengaruh.

Kondisi hidup yang lebih baik, seperti promosi atau penghasilan lebih tinggi, terbukti tidak secara otomatis meningkatkan kebahagiaan.

Riset membuktikan bahwa tinggal di momen sekarang secara konsisten menghasilkan kualitas hidup yang jauh lebih positif.