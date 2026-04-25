Bukan Soal Hal Besar, Justru Ini 5 Kebiasaan Sederhana yang Diam-Diam Menentukan Kuat atau Tidaknya Sebuah Pernikahan

JawaPos.com - Dalam perjalanan hubungan jangka panjang, banyak orang mengira bahwa cinta besar dibangun dari momen-momen besar.

Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Hubungan yang langgeng dan penuh kehangatan sering kali bertumpu pada hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten, hari demi hari.

Dilansir dari YourTango, penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki tujuan hidup yang jelas dan saling terhubung secara emosional cenderung memiliki hubungan yang lebih kuat.

Sementara itu, pembicara motivasi Justin Prince mengungkapkan bahwa kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin justru memiliki dampak besar dalam menjaga keintiman dan keharmonisan.

Berikut lima kebiasaan kecil yang ternyata jauh lebih penting daripada yang dibayangkan dalam sebuah pernikahan:

1. Menjadwalkan waktu khusus berdua secara rutin

Di tengah kesibukan, banyak pasangan tanpa sadar kehilangan waktu berkualitas bersama.

Padahal, meluangkan waktu khusus untuk berdua—meski hanya sekadar makan bersama, berjalan santai, atau mengobrol ringan—mampu menghidupkan kembali kedekatan emosional. Tidak perlu mewah, yang penting adalah kehadiran dan perhatian penuh satu sama lain.

2. Berkomunikasi lebih dalam, bukan sekadar basa-basi

Komunikasi sering kali berubah menjadi rutinitas yang dangkal, hanya membahas hal-hal praktis sehari-hari.

Padahal, hubungan membutuhkan percakapan yang lebih bermakna. Bertanya tentang perasaan, mimpi, atau kekhawatiran pasangan dapat membuka kembali koneksi yang mungkin mulai meredup. Di sinilah hubungan kembali terasa hidup dan penuh makna.

3. Menjaga kedekatan fisik dan emosional tetap hangat

Sentuhan sederhana seperti berpegangan tangan atau berpelukan bukanlah hal sepele.