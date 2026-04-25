Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 25 April 2026 | 19.56 WIB

Orang yang Memencet Pasta Gigi dari Tengah Biasanya Menunjukkan 7 Ciri Tak Terduga Ini Menurut Psikologi

seseorang yang memencet pasta gigi dari tengah. (Freepik/karlyukav)



JawaPos.com - Kebiasaan kecil sehari-hari sering kali dianggap sepele, termasuk cara seseorang memencet pasta gigi.

Namun dalam psikologi, detail kecil seperti ini justru bisa mencerminkan pola pikir, kepribadian, bahkan cara seseorang menghadapi kehidupan. 

Salah satu kebiasaan yang sering diperdebatkan adalah memencet pasta gigi dari tengah tabung, bukan dari bagian bawah yang “rapi dan sistematis”.

Meski terlihat acak atau bahkan menjengkelkan bagi sebagian orang, ternyata kebiasaan ini bisa mengungkap sejumlah karakter menarik yang mungkin tidak terduga.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh ciri yang sering dikaitkan dengan orang yang memencet pasta gigi dari tengah.

1. Cenderung Spontan dan Tidak Terlalu Kaku

Orang yang memencet dari tengah biasanya tidak terlalu terikat pada aturan kecil. Mereka lebih mengutamakan kepraktisan dibandingkan kesempurnaan. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka cenderung fleksibel dan mampu beradaptasi dengan cepat tanpa terlalu memikirkan detail yang dianggap tidak penting.

2. Mengutamakan Efisiensi daripada Estetika

Bagi mereka, yang penting adalah hasil: pasta gigi keluar dan bisa digunakan. Cara memencet bukanlah prioritas. Ini mencerminkan pola pikir yang fokus pada fungsi, bukan tampilan. Dalam pekerjaan atau aktivitas lain, mereka sering memilih jalan tercepat yang tetap efektif.

3. Lebih Santai dalam Menghadapi Hidup

Kebiasaan ini sering diasosiasikan dengan kepribadian yang santai. Mereka tidak mudah stres oleh hal-hal kecil dan cenderung “go with the flow”. Orang seperti ini biasanya lebih mudah menikmati hidup tanpa terbebani oleh standar yang terlalu tinggi.

4. Kurang Menyukai Rutinitas yang Terlalu Terstruktur

Memencet dari bawah membutuhkan konsistensi dan kebiasaan yang rapi. Sebaliknya, memencet dari tengah bisa menunjukkan bahwa seseorang tidak terlalu nyaman dengan rutinitas yang kaku. Mereka mungkin lebih suka kebebasan dan variasi dalam aktivitas sehari-hari.

5. Kreatif dan Berpikir Out of the Box

Meski terlihat sederhana, kebiasaan ini kadang dikaitkan dengan pola pikir yang tidak konvensional. Orang-orang ini cenderung tidak selalu mengikuti “cara yang benar” menurut umum, dan justru menemukan pendekatan mereka sendiri dalam menyelesaikan sesuatu.

6. Tidak Terlalu Perfeksionis

Orang yang perfeksionis biasanya akan menjaga tabung pasta gigi tetap rapi sampai akhir. Sebaliknya, mereka yang memencet dari tengah cenderung tidak terlalu memikirkan kesempurnaan. Mereka lebih menerima ketidakteraturan sebagai bagian normal dari kehidupan.

7. Fokus pada Saat Ini, Bukan Jangka Panjang

Memencet dari tengah sering kali berarti tidak terlalu memikirkan sisa pasta di masa depan. Ini bisa mencerminkan kecenderungan untuk fokus pada kebutuhan saat ini dibandingkan perencanaan jangka panjang. Dalam beberapa konteks, ini bisa berarti mereka hidup lebih “in the moment”.

Apakah Ini Selalu Akurat?

Penting untuk diingat bahwa psikologi tidak bisa menilai kepribadian seseorang hanya dari satu kebiasaan kecil. Cara memencet pasta gigi hanyalah salah satu indikator ringan yang bisa memberi gambaran umum—bukan kesimpulan mutlak.

Faktor lain seperti lingkungan, pengalaman hidup, dan nilai pribadi jauh lebih berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang.

Hal-hal kecil sering kali menyimpan makna yang lebih besar dari yang kita kira. Cara sederhana seperti memencet pasta gigi bisa menjadi jendela kecil untuk memahami bagaimana seseorang berpikir dan bertindak.

Jadi, lain kali ketika kamu melihat seseorang memencet pasta gigi dari tengah, mungkin itu bukan sekadar kebiasaan—melainkan cerminan dari kepribadian yang santai, fleksibel, dan penuh spontanitas.***
Editor: Novia Tri Astuti
