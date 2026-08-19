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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 19 Agustus 2026 | 19.55 WIB

6 Kebiasaan Sehari-hari yang Tak Diduga Bisa Menguras Energi Anda Menurut Psikologi, Apa Sajakah ?

seseorang yang terlalu sering mengecek ponsel./ Magnific/benzoix - Image

seseorang yang terlalu sering mengecek ponsel./ Magnific/benzoix

JawaPos.com - Pernah merasa lelah padahal hari belum terlalu siang? Anda mungkin tidak sedang melakukan pekerjaan fisik yang berat, tetapi energi terasa terkuras, konsentrasi menurun, dan rasanya ingin segera beristirahat. Menariknya, kelelahan seperti ini tidak selalu disebabkan oleh kurang tidur atau aktivitas yang terlalu padat.

Dalam psikologi, energi mental juga dapat terkuras oleh berbagai aktivitas kecil yang dilakukan berulang-ulang. Hal-hal yang tampak sepele—seperti terlalu sering memeriksa ponsel, menunda pekerjaan, terus-menerus mengambil keputusan kecil, atau memikirkan percakapan yang sudah berlalu—dapat menambah beban kognitif dan emosional.

Masalahnya, kebiasaan tersebut sering kali tidak terasa seperti "pekerjaan". Kita bahkan mungkin menganggapnya sebagai cara untuk bersantai. Namun, jika dilakukan terus-menerus, otak tetap harus memproses informasi, mengendalikan perhatian, membuat keputusan, atau mengelola emosi.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (19/8), terdapat enam kebiasaan sehari-hari yang secara tak terduga dapat menguras energi Anda, beserta penjelasan psikologis di baliknya.

1. Terlalu Sering Memeriksa Ponsel

Membuka ponsel selama beberapa detik mungkin tampak tidak berarti. Anda hanya melihat notifikasi, mengecek pesan, membuka media sosial, lalu kembali bekerja.

Namun, kebiasaan ini dapat memecah perhatian.

Setiap kali perhatian berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain, otak perlu menyesuaikan kembali konteks yang sedang diproses. Jika hal ini terjadi puluhan atau bahkan ratusan kali dalam sehari, pekerjaan yang seharusnya sederhana dapat terasa jauh lebih melelahkan.

Yang menguras energi bukan hanya durasi penggunaan ponsel, tetapi juga perpindahan perhatian yang terus-menerus.

Misalnya, Anda sedang membaca laporan. Kemudian muncul notifikasi. Anda membuka pesan. Setelah membalasnya, Anda melihat satu unggahan media sosial. Beberapa menit kemudian Anda kembali ke laporan.

Editor: Hanny Suwindari
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