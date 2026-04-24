Sering Tidak Dipercaya Orang Lain? 8 Perilaku Ini Wajib Dihindari dalam Hidup

JawaPos.com – Kadang kita tidak menyadari bahwa sikap yang kita tunjukkan bisa membuat orang lain perlahan kehilangan kepercayaan. Perilaku ini sering terjadi tanpa disadari, namun berdampak besar terhadap kredibilitas diri.

Mengutip dari geediting.com, tindakan-tindakan tersebut dapat memberi kesan tidak jujur, sehingga memicu keraguan dari orang lain.

Berikut delapan perilaku yang dapat membuat orang berhenti mempercayai kita.

1. Tidak cukup transparan

Kebohongan kecil atau pengalihan informasi mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi seiring berjalannya waktu, itu dapat mengikis kepercayaan orang lain. Beberapa orang cukup pandai melihat ketidakjujuran, membuat mereka akan terus meragukan apa yang kita katakan.

2. Tidak ada kelanjutan

Jika kita membuat rencana dan seringkali tidak menunjukkan kelanjutannya, hal itu dapat membuat orang lain meragukan komitmen kita. Kepercayaan bukan hanya tentang kejujuran, tetapi juga kesesuaian dengan apa yang kita katakan.

3. Bukan pendengar yang baik

Tidak menjadi pendengar yang baik ketika orang berbicara dapat membuat kita menjadi orang yang sulit untuk dipercaya. Ini karena kita tidak dapat benar-benar menghargai apa yang mereka katakan, dan hal itu menjadi penghalang mereka untuk mempercayai kita.

4. Terlalu mementingkan diri sendiri

Jika kita selalu mengutamakan diri sendiri, perasaan tersebut membuat orang lain sulit menumbuhkan rasa percaya kepada kita. Kita perlu memahami batasan antara berbagi pengalaman dan mendominasi percakapan, karena itu dapat dianggap egois

5. Tidak menunjukkan empati

Kurang empati membuat kita kesulitan untuk memahami dan berbagi perasaan dengan orang lain, ini membuat mereka sulit mempercayai kita. Jika kita berempati hubungan yang saling percaya akan terbentuk, karena sama-sama diperhatikan, didengar, dan dihargai.