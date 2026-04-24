9 Kebiasaan Pagi Hari yang Mengantarkan Kesuksesan Sejati Menurut Psikologi

Kebiasaan pagi hari yang mengantakan kesuksesan sejati kata Psikologi. / Freepik
JawaPos.com – Cara seseorang memulai pagi hari mengungkapkan banyak hal tentang nilai-nilai dan cara berpikirnya dalam menjalani kehidupan.
Secara psikologi, pilihan-pilihan kecil di jam-jam pertama setelah bangun tidur memiliki dampak besar terhadap kualitas seluruh hari.
Kebiasaan pagi yang dilakukan secara konsisten terbukti menjadi pembeda utama antara mereka yang raih kesuksesan dan yang terus terjebak di tempat.
Bukan rutinitas yang glamor dan panjang yang membentuk disiplin sejati, melainkan ritual sederhana yang dilakukan tanpa henti setiap harinya.
Dilansir dari laman Hack Spirit pada Jumat (24/4), berikut sembilan kebiasaan pagi yang secara diam-diam mencerminkan kedisiplinan mendalam dan menjadi fondasi kesuksesan jangka panjang seseorang.
1. Bangun sebelum benar-benar harus bangun
Memilih untuk bangun lebih awal dari yang dibutuhkan menunjukkan bahwa seseorang tidak menjalani hidup dalam mode reaktif terus-menerus.
Ada kekuatan psikologis dalam memberi diri sendiri jeda antara tidur dan kewajiban pertama yang harus dihadapi.
Orang yang menekan tombol snooze berkali-kali sudah memulai hari dalam posisi tertinggal bahkan sebelum hari benar-benar dimulai.
Memiliki sedikit ruang di pagi hari adalah cara seseorang menyatakan kepada dirinya bahwa ia yang memegang kendali hari ini.
