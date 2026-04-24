Psikopat vs Sosiopat: 7 Cara Mudah Mengenali Perbedaan Dua Kepribadian Tersebut dalam Kehidupan Sehari-hari

JawaPos.Com - Istilah dari kepribadian psikopat dan sosiopat sering digunakan secara bergantian dalam percakapan sehari-hari.

Banyak orang menganggap keduanya sama, padahal dalam dunia psikologi, terdapat perbedaan yang cukup penting antara kedua kepribadian tersebut.

Perbedaan ini tidak selalu terlihat secara mencolok, tetapi bisa dikenali melalui pola perilaku dan cara berinteraksi dengan orang lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, memahami perbedaan ini bukan untuk memberi label, melainkan untuk meningkatkan kesadaran terhadap dinamika hubungan dan cara seseorang merespons lingkungan.

Tidak semua orang dengan sifat tertentu bisa langsung dikategorikan, tetapi mengenali pola umum dapat membantu melihat situasi dengan lebih jernih.

Baik psikopat maupun sosiopat sama-sama berkaitan dengan gangguan dalam aspek empati dan perilaku sosial.

Namun cara mereka mengekspresikan hal tersebut sering kali berbeda.

Perbedaan ini dapat terlihat dari bagaimana mereka mengendalikan emosi, menjalin hubungan, hingga mengambil keputusan.

Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh cara mudah untuk mengenali perbedaan psikopat dan sosiopat dalam kehidupan sehari-hari.

1. Cara Mengelola Emosi

Salah satu perbedaan utama terlihat dari bagaimana emosi ditampilkan.

Psikopat cenderung tampak tenang dan terkendali, bahkan dalam situasi yang menekan.

Mereka mampu menjaga ekspresi sehingga terlihat stabil di hadapan orang lain.

Sebaliknya, sosiopat lebih mudah menunjukkan emosi secara langsung.