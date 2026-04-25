3 Tipe Zodiak Gemini: Mana yang Punya Aura Selebriti dan Haus Kekuasaan?

JawaPos.com - Pernah merasa bingung melihat dua orang berzodiak Gemini tapi memiliki sifat yang bertolak belakang? Ada yang sangat aktif dan bicara tanpa henti, namun ada juga yang cenderung tenang, tertutup, dan sangat ambisius. Ternyata, zodiak berelemen udara ini memang tidak punya satu wajah saja.

Fenomena ini lumrah dalam dunia astrologi karena adanya sistem "dekan". Ini adalah pembagian periode zodiak menjadi tiga bagian berdasarkan tanggal lahir. Meskipun seluruh Gemini berada di bawah naungan Merkurius, pengaruh planet lain di setiap dekan menciptakan corak kepribadian yang unik.

Dilansir dari YourTango, perbedaan kecil dalam kepribadian ini membantu menjelaskan mengapa orang dengan tanda matahari yang sama bisa bereaksi berbeda terhadap tantangan hidup yang mereka hadapi sehari-hari. Memahami dekan Gemini sangat krusial bagi Anda yang ingin mendalami potensi diri atau sekadar memahami karakter orang di sekitar.

1. Dekan 1 (21 Mei – 31 Mei): Si Cerdas yang Haus Tantangan

Gemini di periode pertama ini adalah representasi paling murni dari pengaruh planet Merkurius. Mereka memiliki otak yang tajam dan selalu punya "misi" hidup yang ingin diselesaikan. Bagi mereka, hidup adalah tantangan besar yang menuntut solusi cerdas, dan mereka tak pernah bisa diam begitu saja tanpa ada sesuatu yang dikerjakan.

Jiwa kepahlawanan adalah ciri khas utama Gemini dekan pertama. Mereka cenderung membela kebenaran dan tak segan melawan hal-hal yang mereka anggap tidak adil. Mereka sangat bangga dengan intelektualitasnya dan merasa sangat puas jika dunia mengakui kecerdasan mereka sebagai kekuatan utama.