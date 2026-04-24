Tanpa Disadari! 11 Kalimat Sering Diucapkan Bos Toxic di Tempat Kerja,Terdengar Biasa Namun Bisa Merusak Mental Hingga Kepercayaan Diri

JawaPos.com - Dalam dunia kerja, peran atasan sangat besar dalam membentuk suasana dan budaya di sebuah tim. Bukan hanya soal target atau hasil, tetapi juga bagaimana komunikasi dibangun setiap hari.

Cara seorang bos berbicara, memberi arahan, hingga merespons masalah bisa berdampak langsung pada kenyamanan dan kinerja karyawan.

Sayangnya, tidak semua pemimpin menyadari bahwa kata-kata mereka memiliki efek jangka panjang.

Bahkan, ada kalimat-kalimat yang terdengar “biasa saja”, tetapi sebenarnya mengandung tekanan, merendahkan, atau bahkan manipulatif. Hal inilah yang sering menjadi pemicu lingkungan kerja tidak sehat.

Menurut ulasan yang bersumber dari YourTango dalam artikel berjudul “Bos yang Sangat Toxic (Beracun/memberi dampak negatif) Cenderung Terlalu Sering Mengucapkan 11 Frasa Ini” oleh Zayda Slabbekoorn (08 April 2026), perilaku komunikasi bos yang buruk menjadi salah satu alasan utama karyawan memilih resign, sebagaimana juga disoroti dalam studi Pew Research Center.

Berikut ini 11 frasa yang sering diucapkan bos toxic dan makna di baliknya:

1. “Kami belum pernah melakukannya dengan cara itu”

Kalimat ini menunjukkan penolakan terhadap ide baru. Bukannya membuka peluang inovasi, bos justru membatasi perkembangan tim dengan pola pikir yang kaku.

2. “Cari tahu saja sendiri”