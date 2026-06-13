11 Ucapan Tanda Bos Toxic yang Merusak Tempat Kerja dan Sering Diulang Menurut Psikologi

Ucapan tanda bos toxic di tempat kerja menurut psikologi (Magnific/Freepik)
JawaPos.com - Bos toxic meninggalkan tanda-tanda yang sangat jelas melalui ucapan-ucapan berulang yang secara perlahan merusak lingkungan dan budaya tempat kerja.
Menurut riset Pew Research Center, memiliki bos yang buruk adalah salah satu motivator terbesar yang mendorong karyawan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan.
Memahami ucapan-ucapan khas bos toxic di tempat kerja penting agar karyawan bisa mengenali situasi yang membahayakan kesejahteraan profesional mereka.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (13/6), berikut sebelas ucapan yang sangat sering diulang oleh bos toxic dan menjadi tanda merah yang tidak boleh diabaikan di lingkungan kerja.
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1. "Kita tidak pernah melakukannya dengan cara itu"
Ucapan ini menghentikan inovasi dan membatasi potensi pertumbuhan bisnis hanya karena atasan tidak mau terbuka terhadap pendekatan baru yang lebih baik.
Laporan dari Stanford Social Innovation Review menegaskan bahwa bos yang sukses justru mengundang ide-ide baru daripada menggunakan cara lama sebagai penghalang kemajuan.
2. "Cari tahu sendiri saja"
Melemparkan tanggung jawab tanpa panduan kepada karyawan yang sedang kesulitan hanya merusak kepercayaan diri dan semangat kerja mereka secara perlahan.
Kolaborasi adalah fondasi budaya kerja yang sehat, dan pemimpin yang baik seharusnya membangun ekspektasi yang jelas sambil mendukung tim secara nyata.
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