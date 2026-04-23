Ingin Hidup Lebih Beruntung? Hindari 3 Kebiasaan Ini di Hari Ulang Tahun

JawaPos.com - Hari ulang tahun sering kali dianggap sebagai momen pesta pora tanpa henti. Namun, bagi Anda yang meyakini pengaruh astrologi, hari kelahiran adalah momen sakral yang menentukan ritme hidup selama setahun ke depan.

Mengutip YourTango, dunia astrologi mengenal fenomena ini sebagai Solar Return atau kembalinya matahari ke posisi persis saat Anda lahir. Momen ini menjadi titik balik penting yang menyinari ego dan jati diri Anda. Agar keberuntungan tetap berpihak, ada aturan main yang perlu Anda perhatikan agar energi positif tidak terbuang percuma.

Astrolog Haley melalui akun media sosialnya, @haleycometastrology, memberikan peringatan krusial terkait kebiasaan yang sebaiknya dihindari saat ulang tahun. Berikut adalah tiga pantangan yang dapat menjaga nasib baik Anda sepanjang tahun.

1. Jangan Menghabiskan Waktu Hanya untuk Keramaian

Merayakan ulang tahun bersama teman dan keluarga tentu sangat menyenangkan. Namun, jika Anda menghabiskan seluruh waktu hanya untuk meladeni orang lain, Anda berisiko kehilangan momen paling esensial dalam Solar Return.

Matahari dalam bagan zodiak memiliki peran besar dalam mengatur identitas diri. Anda disarankan untuk tetap menyediakan waktu khusus bagi diri sendiri agar bisa melakukan refleksi mendalam atas perjalanan hidup yang telah dilalui.

"Biarkan orang-orang yang Anda cintai dalam hidup Anda merayakan Anda, tentu saja," ujar Haley.

Namun, ia menekankan pentingnya privasi. Menyendiri sejenak memungkinkan Anda menyerap energi matahari secara maksimal tanpa gangguan frekuensi orang lain. Keseimbangan antara perayaan sosial dan waktu refleksi pribadi adalah kunci untuk memperkuat jati diri sebelum menghadapi tantangan di tahun yang baru.

2. Hindari Mabuk Berat agar Intuisi Tetap Tajam

Banyak orang menganggap pesta ulang tahun belum lengkap tanpa minuman keras. Padahal, kondisi mabuk justru bisa menjadi bumerang bagi keberuntungan Anda. Hari ulang tahun membawa pencerahan dan wawasan tajam dari alam semesta yang sayang jika dilewatkan.

Saat Anda berada dalam pengaruh alkohol, pikiran akan menjadi kabur. Akibatnya, intuisi, ide besar, atau pesan-pesan penting yang seharusnya Anda terima pada hari keramat tersebut menjadi luput dari perhatian.

Haley menekankan pentingnya menjaga kesadaran penuh pada hari lahirnya. "Sangat penting untuk tetap berpikiran jernih mengenai hal itu, jadi hal terakhir yang ingin saya lakukan adalah mengacaukannya," tegasnya.

Jika Anda tetap ingin berpesta hingga lepas kendali, sebaiknya jadwalkan di hari lain yang berdekatan. Pastikan pada hari H, Anda berada dalam kondisi prima untuk menerima "unduhan" energi positif dari langit.