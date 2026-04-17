Irfan Ferdiansyah
18 April 2026, 02.21 WIB

Perempuan yang Sangat Tidak Bahagia dengan Kehidupan Mereka Biasanya Menunjukkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang tidak layak dipertahankan dalam hidup (Freepik/Alexandrumusuc)

JawaPos.com - Kebahagiaan bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar diri seseorang, tetapi juga tentang bagaimana ia memaknai hidupnya. Dalam banyak kasus, perempuan yang merasa tidak bahagia dengan arah hidupnya tidak selalu mengungkapkannya secara langsung. Sebaliknya, kondisi tersebut sering tercermin melalui pola perilaku tertentu yang berulang.

Psikologi melihat bahwa ketidakbahagiaan kronis bukan sekadar emosi sesaat, melainkan kondisi yang memengaruhi cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan dunia.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (16/4), terdapat delapan perilaku yang sering muncul pada perempuan yang merasa hidupnya tidak berjalan seperti yang mereka harapkan.

1. Terlalu Sering Membandingkan Diri dengan Orang Lain

Perempuan yang tidak bahagia cenderung terus-menerus membandingkan hidupnya dengan orang lain—baik itu teman, rekan kerja, maupun orang di media sosial.

Alih-alih merasa termotivasi, perbandingan ini justru memperkuat perasaan tidak cukup, tertinggal, atau gagal. Mereka sering berpikir, "Kenapa hidupku tidak seperti mereka?" tanpa menyadari bahwa yang mereka lihat hanyalah permukaan.

2. Sulit Merasakan Syukur

Ketidakbahagiaan membuat seseorang fokus pada apa yang kurang, bukan apa yang sudah dimiliki.

Perempuan dalam kondisi ini mungkin memiliki banyak hal baik dalam hidupnya, tetapi tetap merasa kosong. Hal-hal kecil yang seharusnya membawa kebahagiaan terasa hambar karena pikiran mereka dipenuhi rasa tidak puas.

3. Overthinking Berlebihan

Mereka cenderung memikirkan segala sesuatu secara berlebihan, seperri masa lalu yang disesali, masa depan yang dikhawatirkan, dan keputusan-keputusan yang dipertanyakan terus-menerus.

Overthinking ini bukan sekadar berpikir, tetapi seperti lingkaran tanpa akhir yang melelahkan secara mental dan emosional.

4. Menarik Diri dari Lingkungan Sosial

Ketika seseorang merasa tidak bahagia, ia sering kehilangan energi untuk bersosialisasi.

Perempuan dalam kondisi ini mungkin mulai menghindari teman, keluarga, atau aktivitas sosial yang dulu mereka nikmati. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena mereka merasa tidak memiliki kapasitas emosional untuk terlibat.

5. Mudah Tersinggung atau Emosional

Ketidakbahagiaan yang terpendam sering muncul dalam bentuk emosi yang tidak stabil.

Hal-hal kecil bisa memicu kemarahan, kesedihan, atau frustrasi yang berlebihan. Ini terjadi karena mereka sebenarnya sedang menahan banyak emosi yang belum terselesaikan.

6. Kehilangan Arah dan Tujuan Hidup

Salah satu tanda paling kuat adalah perasaan "terjebak" atau tidak tahu harus ke mana.

Perempuan yang tidak bahagia sering merasa hidupnya berjalan tanpa arah. Mereka mungkin menjalani rutinitas, tetapi tanpa makna atau tujuan yang jelas.

7. Self-Talk Negatif

Cara seseorang berbicara kepada dirinya sendiri sangat berpengaruh pada kondisi mentalnya.

Perempuan yang tidak bahagia sering memiliki suara batin yang keras dan kritis, seperti:

"Aku tidak cukup baik."
"Aku selalu gagal."
"Tidak ada yang berubah."

Pola pikir ini memperkuat perasaan tidak berharga dan membuat mereka semakin terjebak dalam ketidakbahagiaan.

8. Menghindari Perubahan, Tapi Mengeluh Terus

Ini mungkin terdengar kontradiktif, tetapi sangat umum terjadi.

Mereka merasa tidak puas dengan hidupnya, tetapi pada saat yang sama takut mengambil langkah untuk berubah. Akibatnya, mereka terjebak dalam siklus mengeluh tanpa tindakan nyata.

Penutup

Penting untuk dipahami bahwa perilaku-perilaku ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan sinyal bahwa seseorang sedang berjuang secara emosional. Ketidakbahagiaan tidak selalu terlihat jelas dari luar, tetapi dampaknya bisa sangat dalam.

Psikologi menekankan bahwa kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Dengan mengenali pola-pola ini, seseorang memiliki kesempatan untuk mulai memperbaiki hubungannya dengan diri sendiri, mengambil keputusan yang lebih sehat, dan perlahan membangun kehidupan yang lebih memuaskan.

Editor: Candra Mega Sari
