Perempuan yang Sangat Tidak Bahagia dengan Kehidupan Mereka Biasanya Menunjukkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kebahagiaan bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar diri seseorang, tetapi juga tentang bagaimana ia memaknai hidupnya. Dalam banyak kasus, perempuan yang merasa tidak bahagia dengan arah hidupnya tidak selalu mengungkapkannya secara langsung. Sebaliknya, kondisi tersebut sering tercermin melalui pola perilaku tertentu yang berulang.



Psikologi melihat bahwa ketidakbahagiaan kronis bukan sekadar emosi sesaat, melainkan kondisi yang memengaruhi cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan dunia.



Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (16/4), terdapat delapan perilaku yang sering muncul pada perempuan yang merasa hidupnya tidak berjalan seperti yang mereka harapkan.

1. Terlalu Sering Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Perempuan yang tidak bahagia cenderung terus-menerus membandingkan hidupnya dengan orang lain—baik itu teman, rekan kerja, maupun orang di media sosial.



Alih-alih merasa termotivasi, perbandingan ini justru memperkuat perasaan tidak cukup, tertinggal, atau gagal. Mereka sering berpikir, "Kenapa hidupku tidak seperti mereka?" tanpa menyadari bahwa yang mereka lihat hanyalah permukaan.



2. Sulit Merasakan Syukur



Ketidakbahagiaan membuat seseorang fokus pada apa yang kurang, bukan apa yang sudah dimiliki.



Perempuan dalam kondisi ini mungkin memiliki banyak hal baik dalam hidupnya, tetapi tetap merasa kosong. Hal-hal kecil yang seharusnya membawa kebahagiaan terasa hambar karena pikiran mereka dipenuhi rasa tidak puas.



3. Overthinking Berlebihan



Mereka cenderung memikirkan segala sesuatu secara berlebihan, seperri masa lalu yang disesali, masa depan yang dikhawatirkan, dan keputusan-keputusan yang dipertanyakan terus-menerus.



Overthinking ini bukan sekadar berpikir, tetapi seperti lingkaran tanpa akhir yang melelahkan secara mental dan emosional.



4. Menarik Diri dari Lingkungan Sosial



Ketika seseorang merasa tidak bahagia, ia sering kehilangan energi untuk bersosialisasi.



Perempuan dalam kondisi ini mungkin mulai menghindari teman, keluarga, atau aktivitas sosial yang dulu mereka nikmati. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena mereka merasa tidak memiliki kapasitas emosional untuk terlibat.



5. Mudah Tersinggung atau Emosional



Ketidakbahagiaan yang terpendam sering muncul dalam bentuk emosi yang tidak stabil.



Hal-hal kecil bisa memicu kemarahan, kesedihan, atau frustrasi yang berlebihan. Ini terjadi karena mereka sebenarnya sedang menahan banyak emosi yang belum terselesaikan.