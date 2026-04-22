7 Tanda Anda Termasuk Seorang yang ‘High Value’ Menurut Warren Buffett: Bukan Soal Uang, Ini Ukurannya

JawaPos.com — Menjadi pribadi bernilai tinggi atau ‘high value’ kerap disalahartikan sebagai soal kekayaan, status sosial, atau pencapaian materi. Padahal, perspektif ini terlalu sempit dan justru menyesatkan.

Banyak orang mengejar pengakuan, tetapi kehilangan fondasi karakter yang justru menentukan nilai sejati seseorang. Investor legendaris dunia, Warren Buffett, menawarkan sudut pandang berbeda yang lebih mendalam.

Selama puluhan tahun, ia tidak hanya membangun rekam jejak investasi luar biasa, tetapi juga menyusun prinsip hidup yang konsisten, rasional, dan berbasis integritas. Dari sanalah muncul gambaran jelas tentang apa yang benar-benar membuat seseorang bernilai tinggi.

Dilansir dari New Trader U, Rabu (22/4), Buffett merumuskan sejumlah tanda yang menunjukkan seseorang berada di jalur menjadi pribadi bernilai tinggi—bukan sekadar terlihat sukses, tetapi benar-benar memiliki fondasi kuat dalam jangka panjang.

1. Mengandalkan Standar Diri, Bukan Validasi Publik

Seorang yang high value tidak menggantungkan harga dirinya pada opini orang lain. Mereka bekerja berdasarkan prinsip internal, bukan demi pujian atau eksposur.

Ini membuat mereka lebih tahan terhadap tekanan sosial dan manipulasi opini publik. Ketika keputusan diambil berdasarkan nilai pribadi, hasilnya cenderung lebih konsisten dan autentik. Inilah yang disebut Buffett sebagai “inner scorecard”.

2. Menjaga Reputasi Tanpa Kompromi

Banyak orang baru sadar pentingnya reputasi setelah kehilangannya. Padahal, reputasi adalah aset yang dibangun bertahun-tahun dan bisa hancur dalam hitungan detik.