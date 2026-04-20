Perempuan Wajib Tahu! Jika Seorang Pria Membuat Anda Merasakan 6 Emosi Spesifik Ini, Dia Mungkin Memanfaatkan Anda, Menurut Psikologi

Ilustrasi pria yang hanya memanfaatkan pasangannya.(Frepik)
JawaPos.com - Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, ' Apakah dia mencintaiku-atau dia memanfaatkanku?
"Sangat penting untuk mengetahui apakah seorang pria memanfaatkan Anda dan tanda-tanda hubungan yang beracun. Ada perbedaan besar antara dicintai dan dimanfaatkan.
Satu studi berpendapat bahwa penggunaan sering kali melibatkan dinamika sepihak di mana satu orang terutama mengambil sementara yang lain berkorban, mengganggu keseimbangan kekuatan dan berpotensi menyebabkan masalah kesehatan mental.
Sayangnya, kadang-kadang, ketika kita jatuh ke dalam hubungan, sulit untuk mengenali tanda-tanda peringatan karena kita telah dibutakan oleh cinta dan dengan bodohnya diajari bahwa kita harus mengorbankan diri kita sendiri untuk orang-orang yang kita sayangi.
Meskipun ada sesuatu yang bisa dikatakan untuk membuat kompromi dan belajar untuk lebih tidak mementingkan diri sendiri dalam hubungan Anda, Anda juga harus pintar.
Dilansir dari yourtango pada Senin (20/4), jika seorang pria membuat Anda merasakan emosi khusus ini, dia mungkin memanfaatkan Anda, menurut psikologi:
1. Anda selalu melakukan sesuatu untuknya tanpa imbalan apa pun
Cinta adalah tentang memberi dan menerima. Tetapi jika Anda melakukan lebih banyak memberi dan tidak pernah menerima, mungkin inilah saatnya untuk memperhatikan.
Meskipun baik untuk melakukan sesuatu dengan kebaikan hati Anda tanpa menyimpan buku besar, Anda harus cukup menghargai diri sendiri untuk memperhatikan ketika ada sesuatu yang tidak adil.
Jika Anda sering membungkuk ke belakang untuk seorang pria yang bahkan tidak mengizinkan Anda meminjam mobilnya untuk berangkat kerja di pagi hari, atau meminjamkan Anda $5 untuk mengambil makanan ringan di bandara saat Anda lupa dompet, itu tidak sehat. Anda sedang dimanfaatkan.
