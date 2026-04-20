JawaPos.com - Menemukan rasa hormat yang sejati saat berkencan bisa jadi sangat sulit, terutama karena tidak semua orang ingin mengenal Anda dan membangun hubungan yang serius.

Beberapa orang hanya berkencan demi uang. Yang lain hanya berkencan karena alasan yang lebih egois.

Sementara penelitian telah menunjukkan bahwa ketika beberapa orang merasakan komitmen yang lebih besar dengan pasangan yang tidak cocok dengan mereka, mereka bisa menjadi lebih egois.

Jadi, apa yang dilakukan beberapa orang dalam suatu hubungan yang dapat membantu Anda menentukan apakah itu tidak sopan, bukan hanya kasus miskomunikasi yang sederhana?

Percaya atau tidak, orang sering mengabaikan atau tidak memperhatikan tanda-tanda nyata berkencan dengan seseorang yang tidak memiliki rasa hormat yang mendasar terhadap mereka.

Dilansir dari yourtango pada Senin (20/4), jika seseorang melakukan 7 hal ini dalam hubungan Anda, itu bukan miskomunikasi, itu tidak sopan:

1. Mereka terus-menerus meminta bantuan

Meskipun ini mungkin tampak tidak bersalah pada awalnya, terkadang, itu adalah tanda tidak hormat jika mereka mulai memanfaatkan kebaikan Anda.