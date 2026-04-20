Jika Anda Memperhatikan 5 Tanda Halus Ini, Para Ahli Mengatakan Anda Telah Menemukan Cinta Langka yang Bertahan dalam Kehidupan Nyata dan Usia Tua

JawaPos.com - Dalam hubungan terbaik, Anda cocok bersama seperti sarung tangan. Keakraban itu meyakinkan. Ketika Anda telah menemukan cinta, itu dapat secara halus bertahan dari kehidupan nyata dan usia tua tanpa menjadi malas atau ceroboh.

Penelitian telah menunjukkan pentingnya belajar mengatasi stres dari berbagai fase perkembangan romantis. Pertengkaran muncul, perselisihan mendidih, dan percikan yang menyatukan Anda selama periode awal bulan madu bisa memudar.

Menyerah ketika masa-masa sulit tentu bukan tujuan Anda mendaftar, dan itu jauh dari cinta langka yang Anda tahu ada di sana.

Anda mendambakan tanda bahwa Anda memiliki cinta yang langka, jadi kami meminta sekelompok pakar hubungan untuk membantu kami memahami berbagai tanda cinta langka yang bertahan hingga usia tua, dan inilah yang mereka katakan kepada kami.

Dilansir dari yourtango pada Senin (20/4), jika Anda memperhatikan tanda-tanda halus ini, para ahli mengatakan Anda telah menemukan cinta langka yang bertahan dalam kehidupan nyata dan usia tua:

1. Cinta yang langka memberi pasangannya tempat untuk tumbuh

"Trik dengan cinta tanpa syarat adalah fokus pada keaslian seseorang; melihat kecantikan dan kekuatan batin mereka tanpa terjebak dalam apa yang mereka katakan atau lakukan," kata Ellen Nyland, pelatih kehidupan dan bisnis bersertifikat.

"Jika Anda tidak setuju atau menyukai apa yang dikatakan atau dilakukan orang yang Anda cintai, Anda tidak mengambil cinta utama Anda, dan Anda tidak tersinggung. Dan jika Anda harus melepaskan mereka, Anda bisa membiarkan mereka jatuh cinta.”