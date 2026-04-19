6 Kebiasaan Kecil Orang dengan Motivasi Tinggi agar Energi Tetap Membara, Kata Psikologi

JawaPos.com – Motivasi bukan sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari kebiasaan yang dirancang secara sadar setiap harinya.

Psikologi mengungkap bahwa orang-orang yang selalu tampak bersemangat memiliki rutinitas khusus yang terus menghasilkan energi baru.

Mereka tidak menunggu motivasi muncul dari langit, melainkan aktif membangun pola hidup yang menopang semangat dari dalam.

Memahami psikologi di balik energi yang konsisten bisa membantu siapa saja merancang kehidupan yang lebih bergairah dan produktif.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (19/4), dijelaskan enam kebiasaan kecil orang dengan motivasi tinggi agar energi tetap membara menurut Psikologi.

1. Mengelola energi, bukan sekadar waktu

Permasalahan utama di balik rendahnya semangat bukanlah soal kurangnya waktu, melainkan soal terkurasnya cadangan energi seseorang.

Seseorang bisa memiliki waktu berlimpah namun tetap tidak produktif jika seluruh waktunya diisi dengan aktivitas yang menguras tenaga.

Sebaliknya, meski waktu terbatas, orang yang penuh energi mampu mencapai hasil luar biasa berkat antusiasme yang mereka jaga.