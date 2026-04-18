8 Kebiasaan Orang yang Tidak Mudah Stres Menurut Psikologi, Ini Rahasianya untuk Hidup Lebih Tenang

Banyak orang bermimpi bisa menjalani hidup yang lebih tenang, namun tidak tahu dari mana harus memulai perubahan tersebut.

Psikologi mengungkap bahwa orang yang jarang stres bukan berarti hidup mereka bebas masalah, melainkan mereka memiliki kebiasaan berbeda.

Kebiasaan sederhana yang dijalankan secara konsisten ternyata menjadi kunci utama mengapa sebagian orang tampak selalu tenang.

Memahami psikologi di balik ketenangan bisa membantu siapa saja untuk mulai mengubah cara mereka merespons tekanan dalam keseharian.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (18/4), dijelaskan delapan kebiasaan orang yang tidak mudah stres dan hidup tenang menurut Psikologi.

1. Menerima dan memiliki rasa tidak aman dalam diri

Menyembunyikan kekurangan diri sendiri justru menjadi sumber kecemasan yang tidak perlu dan menguras energi secara perlahan.

Menganggap bahwa ada yang salah dengan diri sendiri adalah bentuk penghakiman yang menciptakan tekanan batin terus-menerus.

Orang yang tenang menerima keterbatasan mereka, bekerja pada hal yang bisa diubah, dan melepaskan yang tidak bisa dikontrol.