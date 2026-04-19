Kenali Kecemasan Antisipatif dan 5 Penerapan Cara Efektif untuk Hidup Lebih Tenang

Ilustrasi perempuan menderita kecemasan antisipatif (Freepik)
JawaPos.com – Kecemasan antisipatif merupakan kondisi ketika seseorang merasa takut berlebihan terhadap hal-hal yang belum terjadi di masa depan.
Kondisi ini sering membuat individu mengalami kepanikan karena terlalu memikirkan berbagai kemungkinan buruk yang mungkin terjadi.
Orang yang mengalami kecemasan ini cenderung terus merencanakan masa depan secara berlebihan hingga membatasi diri.
Akibatnya, mereka sulit menikmati keadaan saat ini karena terlalu fokus pada kekhawatiran yang belum tentu terjadi.
Melansir dari laman Well San Francisco, berikut 5 cara mengatasi kecemasan antisipatif.
1. Bernapas
Mempelajari dan memanfaatkan teknik pernafasan adalah salah satu hal terpenting yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi segala bentuk kecemasan.
Kecemasan menguasai tubuh hingga sering kali membuat jantung berdebar kencang, napas menjadi cepat dan pendek dan telapak tangan mudah berkeringat.
Hal ini menciptakan lingkaran umpan balik negatif di mana reaksi tubuh menciptakan kecemasan yang meningkat. Kabar baiknya adalah hal ini dapat diatasi dengan menghentikan lingkaran umpan balik itu kapan saja hanya dengan mengendalikan napas Anda.
Ada banyak latihan khusus dan teknik relaksasi yang dapat Anda pelajari. Namun, Anda dapat mulai sekarang dengan bernapas dalam-dalam dan perlahan. Tarik napas, tahan, hembuskan, tahan. Semakin lambat dan dalam, semakin baik.
