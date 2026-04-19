Rasa Minder Membentuk Ekspektasi Tinggi dan Munculkan 5 Kebiasaan Buruk yang Tidak Disadari

JawaPos.com – Perasaan minder merupakan salah satu sisi negatif yang dapat dimiliki setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini ditandai dengan kurangnya rasa percaya diri serta ketidakmampuan untuk meyakini potensi diri sendiri.

Seseorang yang memiliki rasa minder sering kali beranggapan bahwa dirinya dipenuhi berbagai kekurangan. Padahal, setiap manusia pada dasarnya memiliki kelebihan dan kekurangan yang seimbang dalam dirinya.

Berikut 5 hal yang sering menjadikan seseorang memiliki pemikiran atau sikap minder, seperti dilansir dari laman Geediting.

1. Perfeksionis

Menjadi sempurna bukanlah hal yang mudah, Bagi mereka yang memiliki harga diri rendah, perfeksionisme adalah beban yang sangat berat.

Orang yang merasakan minder menganggap sikap perfeksionis bagaikan tamu tak diundang yang terlalu lama datang, terus-menerus mengingatkan akan kekurangan dan kegagalan seseorang.

Dimana setiap orang akan selalu berusaha mencapai kesempurnaan, menetapkan standar yang sangat tinggi bagi diri kita sendiri, lalu menyalahkan diri sendiri ketika kita gagal. Ini adalah lingkaran setan.

2. Sering Membandingkan Diri Sendiri dengan Orang Lain

Seseorang yang memiliki harga diri rendah selalu membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Mereka akan selalu melakukan perbandingan terus-menerus dengan kelemahan yang dimiliki.