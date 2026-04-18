Tes Kepribadian Golongan Darah, Pemilik AB Dikenal Misterius dan Karismatik?

JawaPos.com – Ada berbagai faktor yang memengaruhi dan menentukan kepribadian dan sifat seseorang.

Menentukan sifat kepribadian berdasarkan golongan darah merupakan salah satu teknik yang populer selain MBTI.

Orang-orang cukup tertarik dengan bagaimana golongan darah dapat mengungkapkan sifat-sifat mereka.

Dilansir English jagran, mari kita uraikan setiap golongan darah dan sifat kepribadiannya.

Golongan Darah AB

Jika Anda memiliki golongan darah AB, maka Anda cenderung diplomatis, misterius, karismatik, logis, analitis, dan introvert.

Anda adalah seseorang yang mudah tersinggung karena hal-hal kecil dan mungkin memiliki kepribadian ganda.

Golongan Darah A

Jika golongan darah Anda A, maka Anda mungkin kooperatif, emosional, terorganisir, damai, dan setia.