Orang yang Minum Kopi Hitam Tanpa Gula Sering Kali Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang menyukai kopi hitam tanpa gula (Freepik/Tirachardz)
JawaPos.com - Kopi bukan sekadar minuman, bagi banyak orang, ia adalah bagian dari identitas. Dari berbagai jenis kopi yang ada, kopi hitam tanpa gula sering dianggap sebagai pilihan yang “serius” dan sederhana. Namun ternyata, pilihan ini tidak hanya soal selera, melainkan juga bisa mencerminkan aspek kepribadian seseorang.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (16/4), beberapa penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa preferensi terhadap rasa pahit, termasuk kopi hitam, dapat berkaitan dengan pola pikir, karakter, hingga cara seseorang memandang kehidupan.
Lalu, seperti apa ciri kepribadian orang yang gemar minum kopi hitam tanpa gula? Berikut delapan di antaranya:
1. Cenderung Realistis dan Apa Adanya
Orang yang menikmati kopi hitam tanpa gula biasanya tidak mencari "pemanis" dalam hidup secara harfiah maupun kiasan. Mereka cenderung melihat dunia apa adanya, tanpa banyak ilusi.
Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan kepribadian yang realistis dan grounded. Mereka tidak mudah terbuai oleh harapan kosong dan lebih memilih menghadapi kenyataan, meskipun pahit.
2. Mandiri dan Tidak Bergantung pada Orang Lain
Memilih kopi tanpa tambahan gula atau krimer bisa mencerminkan preferensi terhadap kesederhanaan dan kemandirian. Individu seperti ini sering kali terbiasa mengambil keputusan sendiri dan tidak terlalu bergantung pada validasi orang lain.
Mereka nyaman berjalan di jalur mereka sendiri, bahkan jika itu berbeda dari kebanyakan orang.
3. Disiplin dan Tegas
Rasa pahit kopi hitam tidak semua orang bisa menikmatinya. Dibutuhkan "latihan" atau kebiasaan untuk bisa menyukainya. Hal ini sering dikaitkan dengan tingkat disiplin yang tinggi.
Orang-orang ini cenderung memiliki kontrol diri yang baik, mampu menahan keinginan sesaat, dan fokus pada tujuan jangka panjang.
4. Sederhana dan Tidak Berlebihan
Peminum kopi hitam tanpa gula umumnya tidak membutuhkan hal-hal yang rumit untuk merasa puas. Mereka menghargai kesederhanaan dan efisiensi.
Dalam kehidupan sehari-hari, mereka cenderung tidak suka drama, tidak berlebihan dalam gaya hidup, dan lebih memilih hal-hal yang praktis.
5. Berani Menghadapi Tantangan
Rasa pahit sering diasosiasikan dengan pengalaman yang tidak nyaman. Namun, orang yang menyukai kopi hitam justru menerimanya.
Secara psikologis, ini bisa mencerminkan keberanian menghadapi tantangan hidup. Mereka tidak menghindari kesulitan, melainkan menghadapinya secara langsung.
6. Cenderung Introvert atau Reflektif
Banyak pecinta kopi hitam menikmati momen minum kopi sebagai waktu untuk berpikir atau merenung. Hal ini sering dikaitkan dengan sifat introvert atau reflektif.
Mereka nyaman dengan kesendirian, suka berpikir dalam, dan tidak selalu membutuhkan keramaian untuk merasa bahagia.
7. Teguh pada Prinsip
Orang yang memilih kopi hitam biasanya tahu apa yang mereka suka—dan tidak mudah terpengaruh oleh tren. Ini menunjukkan adanya keteguhan dalam prinsip.
Mereka cenderung konsisten dalam nilai-nilai yang mereka pegang, bahkan jika itu berarti berbeda dari orang lain.
8. Lebih Terbuka terhadap Pengalaman Rasa yang Unik
Menariknya, beberapa studi psikologi menemukan bahwa orang yang menyukai rasa pahit cenderung lebih terbuka terhadap pengalaman baru, terutama yang tidak biasa.
Mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan tidak takut mencoba hal-hal yang mungkin tidak disukai oleh kebanyakan orang.
Penutup
Meskipun tidak semua orang yang minum kopi hitam tanpa gula pasti memiliki delapan ciri di atas, preferensi terhadap rasa pahit memang dapat memberikan petunjuk menarik tentang kepribadian seseorang.
Pada akhirnya, pilihan sederhana seperti cara menikmati kopi bisa menjadi cerminan bagaimana seseorang menjalani hidup: apakah penuh tambahan "pemanis" atau justru apa adanya, kuat, dan autentik.
