Orang yang Diam-Diam Mengoreksi Orang Lain Sering Kali Memiliki 9 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai tipe orang yang tampak tenang, tidak banyak bicara, tetapi diam-diam memperhatikan kesalahan orang lain. Mereka mungkin tidak langsung menegur secara terang-terangan, namun dalam hati atau melalui cara halus, mereka mengoreksi apa yang menurut mereka tidak tepat.



Perilaku ini menarik untuk dikaji dari sudut pandang psikologi. Mengapa seseorang cenderung mengoreksi orang lain secara diam-diam? Apakah ini sekadar kebiasaan, atau ada pola kepribadian tertentu di baliknya?



Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (16/4), terdapat sembilan ciri kepribadian yang sering dimiliki oleh orang yang memiliki kecenderungan tersebut.

Baca Juga:Perempuan yang Sangat Tidak Bahagia dengan Kehidupan Mereka Biasanya Menunjukkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi

1. Memiliki Standar yang Tinggi (Perfectionist)



Salah satu ciri paling umum adalah kecenderungan perfeksionisme. Mereka memiliki standar yang tinggi terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ketika melihat sesuatu yang "tidak sesuai", dorongan untuk memperbaikinya muncul secara otomatis.



Namun, alih-alih mengkritik secara terbuka, mereka memilih untuk mengoreksi secara diam-diam karena tidak ingin terlihat kasar atau menciptakan konflik.



2. Sangat Detail-Oriented



Orang seperti ini biasanya sangat peka terhadap detail kecil. Hal-hal yang mungkin tidak disadari orang lain justru terlihat jelas bagi mereka.



Kesalahan kecil dalam ucapan, penulisan, atau perilaku bisa langsung tertangkap. Karena itu, mereka sering kali "mengoreksi dalam hati" atau memperbaiki secara halus tanpa membuat situasi menjadi canggung.



3. Memiliki Kontrol Diri yang Tinggi



Tidak semua orang yang melihat kesalahan orang lain akan menahannya. Dibutuhkan kontrol diri yang kuat untuk tidak langsung bereaksi.



Orang yang diam-diam mengoreksi biasanya mampu menahan impuls untuk mengkritik secara terbuka. Mereka memilih waktu, cara, atau bahkan memutuskan untuk tidak mengatakan apa pun.



4. Cenderung Introvert



Kepribadian introvert sering dikaitkan dengan kecenderungan mengamati daripada bereaksi secara langsung. Mereka lebih nyaman memproses informasi secara internal.



Alih-alih berbicara spontan, mereka akan menganalisis situasi terlebih dahulu. Inilah yang membuat mereka tampak "diam", padahal sebenarnya sedang berpikir dan menilai.



5. Takut Menyinggung Perasaan Orang Lain



Banyak dari mereka memiliki empati yang cukup tinggi. Mereka sadar bahwa kritik, bahkan yang konstruktif sekalipun, bisa melukai perasaan orang lain.



Akibatnya, mereka memilih pendekatan yang lebih halus atau bahkan tidak mengungkapkannya sama sekali demi menjaga hubungan sosial tetap harmonis.



6. Memiliki Kebutuhan Akan Keteraturan



Secara psikologis, sebagian orang memiliki kebutuhan kuat terhadap keteraturan dan struktur. Ketika sesuatu terasa "tidak pada tempatnya", mereka merasa tidak nyaman.



Mengoreksi orang lain, meskipun hanya dalam pikiran, menjadi cara untuk "mengembalikan" rasa keteraturan tersebut.