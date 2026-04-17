Orang yang Diam-Diam Mengoreksi Orang Lain Sering Kali Memiliki 9 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai tipe orang yang tampak tenang, tidak banyak bicara, tetapi diam-diam memperhatikan kesalahan orang lain. Mereka mungkin tidak langsung menegur secara terang-terangan, namun dalam hati atau melalui cara halus, mereka mengoreksi apa yang menurut mereka tidak tepat.
Perilaku ini menarik untuk dikaji dari sudut pandang psikologi. Mengapa seseorang cenderung mengoreksi orang lain secara diam-diam? Apakah ini sekadar kebiasaan, atau ada pola kepribadian tertentu di baliknya?
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (16/4), terdapat sembilan ciri kepribadian yang sering dimiliki oleh orang yang memiliki kecenderungan tersebut.
1. Memiliki Standar yang Tinggi (Perfectionist)
Salah satu ciri paling umum adalah kecenderungan perfeksionisme. Mereka memiliki standar yang tinggi terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ketika melihat sesuatu yang "tidak sesuai", dorongan untuk memperbaikinya muncul secara otomatis.
Namun, alih-alih mengkritik secara terbuka, mereka memilih untuk mengoreksi secara diam-diam karena tidak ingin terlihat kasar atau menciptakan konflik.
2. Sangat Detail-Oriented
Orang seperti ini biasanya sangat peka terhadap detail kecil. Hal-hal yang mungkin tidak disadari orang lain justru terlihat jelas bagi mereka.
Kesalahan kecil dalam ucapan, penulisan, atau perilaku bisa langsung tertangkap. Karena itu, mereka sering kali "mengoreksi dalam hati" atau memperbaiki secara halus tanpa membuat situasi menjadi canggung.
3. Memiliki Kontrol Diri yang Tinggi
Tidak semua orang yang melihat kesalahan orang lain akan menahannya. Dibutuhkan kontrol diri yang kuat untuk tidak langsung bereaksi.
Orang yang diam-diam mengoreksi biasanya mampu menahan impuls untuk mengkritik secara terbuka. Mereka memilih waktu, cara, atau bahkan memutuskan untuk tidak mengatakan apa pun.
4. Cenderung Introvert
Kepribadian introvert sering dikaitkan dengan kecenderungan mengamati daripada bereaksi secara langsung. Mereka lebih nyaman memproses informasi secara internal.
Alih-alih berbicara spontan, mereka akan menganalisis situasi terlebih dahulu. Inilah yang membuat mereka tampak "diam", padahal sebenarnya sedang berpikir dan menilai.
5. Takut Menyinggung Perasaan Orang Lain
Banyak dari mereka memiliki empati yang cukup tinggi. Mereka sadar bahwa kritik, bahkan yang konstruktif sekalipun, bisa melukai perasaan orang lain.
Akibatnya, mereka memilih pendekatan yang lebih halus atau bahkan tidak mengungkapkannya sama sekali demi menjaga hubungan sosial tetap harmonis.
6. Memiliki Kebutuhan Akan Keteraturan
Secara psikologis, sebagian orang memiliki kebutuhan kuat terhadap keteraturan dan struktur. Ketika sesuatu terasa "tidak pada tempatnya", mereka merasa tidak nyaman.
Mengoreksi orang lain, meskipun hanya dalam pikiran, menjadi cara untuk "mengembalikan" rasa keteraturan tersebut.
7. Cenderung Overthinking
Orang yang diam-diam mengoreksi juga sering kali adalah pemikir berlebih (overthinker). Mereka tidak hanya melihat kesalahan, tetapi juga memikirkan berbagai kemungkinan dampaknya.
"Seharusnya dia bilang begini…"
"Kalau seperti itu, nanti bisa disalahpahami…"
Pola pikir seperti ini membuat mereka aktif mengoreksi, meskipun hanya secara internal.
8. Ingin Terlihat Bijak dan Tidak Menghakimi
Ada juga motivasi sosial di balik perilaku ini. Mereka ingin dipandang sebagai pribadi yang bijak, tenang, dan tidak mudah menghakimi.
Mengoreksi secara diam-diam dianggap sebagai cara menjaga citra tersebut. Mereka ingin tetap terlihat "dewasa" tanpa harus terlibat dalam kritik terbuka.
9. Memiliki Kecerdasan Sosial yang Baik
Menariknya, banyak dari orang dengan kebiasaan ini justru memiliki kecerdasan sosial (social intelligence) yang tinggi. Mereka mampu membaca situasi, memahami konteks, dan menilai kapan harus berbicara dan kapan tidak.
Alih-alih langsung mengoreksi, mereka mungkin memilih cara yang lebih efektif, misalnya memberi contoh, menyisipkan saran secara halus, atau menunggu momen yang tepat.
Penutup
Mengoreksi orang lain secara diam-diam bukanlah perilaku yang sepenuhnya negatif. Dalam banyak kasus, hal ini justru menunjukkan kemampuan observasi, kontrol diri, dan sensitivitas sosial yang tinggi.
Namun, jika berlebihan, kebiasaan ini juga bisa membuat seseorang terlalu kritis, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri. Kunci utamanya adalah keseimbangan, mengetahui kapan harus berbicara, dan kapan cukup memahami.
