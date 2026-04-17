4 Kepribadian Tersembunyi dari Orang yang Punya Kebiasaan Datang ke Bandara Lebih Awal, Menurut Psikologi

Datang ke bandara beberapa jam sebelum jadwal keberangkatan bukan sekadar kebiasaan, melainkan mengungkapkan kepribadian seseorang yang kadang tersembunyi.

Sebenarnya alasan orang yang datang ke bandara lebih awal karena ingin bersiap menghadapi ketidakpastian selama perjalanan.

Meski sering dianggap berlebihan, menurut psikologi, orang yang terbiasa melakukannya memiliki pikiran yang lebih tenang dalam perjalanan.

Dilansir dari YourTango, berikut ini beberapa kepribadian yang biasanya ditemukan pada orang yang lebih memilih berangkat awal ke bandara daripada mepet jadwal penerbangan.

1. Cenderung Lebih Mampu Mengatur Rasa Cemas

Banyak yang menganggap orang yang datang lebih awal di bandara jauh sebelum waktu penerbangan terlalu penakut dan cemas.

Padahal justru sebaliknya, mereka lebih bisa mengontrol emosinya dan meminimalisir stres selama perjalanan.

2. Menghargai Ketertiban

Mereka menyukai sesuatu yang terencana dengan matang dan merasa nyaman jika segalanya berjalan seperti rencana.