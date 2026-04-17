Pria yang Sangat Produktif di Tempat Kerja tetapi Malas di Rumah Sering Menunjukkan 8 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak sedikit pria yang terlihat luar biasa produktif di tempat kerja, disiplin, fokus, penuh inisiatif namun berubah drastis ketika berada di rumah. Mereka bisa tampak malas, kurang terorganisir, bahkan cenderung menghindari tanggung jawab domestik. Fenomena ini sering menimbulkan kebingungan, baik bagi pasangan maupun bagi dirinya sendiri.



Menurut psikologi, perbedaan perilaku ini bukan sekadar soal "kemauan" atau "niat," melainkan berkaitan dengan pola mental, emosi, dan cara seseorang memaknai peran hidupnya.



Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (16/4), terdapat delapan ciri khas yang sering muncul pada pria dengan pola seperti ini.

1. Memiliki "Mode Kerja" dan "Mode Istirahat" yang Ekstrem



Pria seperti ini cenderung membagi hidupnya secara sangat tegas: kerja adalah kerja, rumah adalah tempat "mati gaya." Di kantor, mereka berada dalam mode performa tinggi. Namun begitu pulang, mereka merasa berhak untuk sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab.



Secara psikologis, ini berkaitan dengan compartmentalization, yaitu kebiasaan memisahkan peran hidup secara kaku. Akibatnya, energi dan motivasi tidak mengalir secara seimbang ke semua aspek kehidupan.



2. Menganggap Rumah sebagai Tempat "Recharge Total"



Alih-alih melihat rumah sebagai ruang kontribusi bersama, mereka menganggapnya sebagai tempat untuk mengisi ulang energi secara pasif. Aktivitas seperti membantu pekerjaan rumah, merapikan barang, atau merawat lingkungan dianggap sebagai "beban tambahan."



Padahal, psikologi menunjukkan bahwa aktivitas ringan di rumah justru bisa membantu menjaga keseimbangan mental, bukan menguras energi.



3. Motivasi Eksternal Lebih Dominan



Di tempat kerja, ada target, deadline, atasan, dan sistem penghargaan. Semua ini menciptakan motivasi eksternal yang kuat. Sebaliknya, di rumah, tidak ada tekanan formal seperti itu.



Pria dengan ciri ini cenderung sulit bergerak tanpa dorongan eksternal. Mereka kurang terlatih mengandalkan motivasi internal, seperti rasa tanggung jawab pribadi atau kepedulian terhadap pasangan dan keluarga.



4. Mengalami "Decision Fatigue" Setelah Bekerja



Setelah seharian membuat keputusan penting di kantor, otak mengalami kelelahan yang disebut decision fatigue. Ini membuat mereka cenderung menghindari keputusan kecil di rumah, seperti memilih aktivitas, membantu pekerjaan, atau bahkan sekadar merespons percakapan dengan serius.



Akibatnya, mereka terlihat pasif, padahal sebenarnya sedang kelelahan secara mental.



5. Memiliki Standar Tinggi di Kerja, tetapi Rendah di Rumah



Di tempat kerja, mereka perfeksionis dan sangat peduli pada kualitas hasil. Namun di rumah, standar tersebut menurun drastis.



Hal ini sering terjadi karena mereka tidak melihat "hasil rumah tangga" sebagai sesuatu yang dinilai atau diapresiasi secara formal. Tanpa sistem evaluasi, mereka tidak terdorong untuk memberikan performa terbaik.