Pria yang Sangat Produktif di Tempat Kerja tetapi Malas di Rumah Sering Menunjukkan 8 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang sangat produktif di tempat kerja
JawaPos.com - Tidak sedikit pria yang terlihat luar biasa produktif di tempat kerja, disiplin, fokus, penuh inisiatif namun berubah drastis ketika berada di rumah. Mereka bisa tampak malas, kurang terorganisir, bahkan cenderung menghindari tanggung jawab domestik. Fenomena ini sering menimbulkan kebingungan, baik bagi pasangan maupun bagi dirinya sendiri.
Menurut psikologi, perbedaan perilaku ini bukan sekadar soal "kemauan" atau "niat," melainkan berkaitan dengan pola mental, emosi, dan cara seseorang memaknai peran hidupnya.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (16/4), terdapat delapan ciri khas yang sering muncul pada pria dengan pola seperti ini.
Baca Juga:Orang yang Secara Alami Tertarik pada Warna Netral Menunjukkan 7 Ciri Unik Ini Menurut Psikologi
1. Memiliki "Mode Kerja" dan "Mode Istirahat" yang Ekstrem
Pria seperti ini cenderung membagi hidupnya secara sangat tegas: kerja adalah kerja, rumah adalah tempat "mati gaya." Di kantor, mereka berada dalam mode performa tinggi. Namun begitu pulang, mereka merasa berhak untuk sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab.
Secara psikologis, ini berkaitan dengan compartmentalization, yaitu kebiasaan memisahkan peran hidup secara kaku. Akibatnya, energi dan motivasi tidak mengalir secara seimbang ke semua aspek kehidupan.
2. Menganggap Rumah sebagai Tempat "Recharge Total"
Alih-alih melihat rumah sebagai ruang kontribusi bersama, mereka menganggapnya sebagai tempat untuk mengisi ulang energi secara pasif. Aktivitas seperti membantu pekerjaan rumah, merapikan barang, atau merawat lingkungan dianggap sebagai "beban tambahan."
Padahal, psikologi menunjukkan bahwa aktivitas ringan di rumah justru bisa membantu menjaga keseimbangan mental, bukan menguras energi.
3. Motivasi Eksternal Lebih Dominan
Di tempat kerja, ada target, deadline, atasan, dan sistem penghargaan. Semua ini menciptakan motivasi eksternal yang kuat. Sebaliknya, di rumah, tidak ada tekanan formal seperti itu.
Pria dengan ciri ini cenderung sulit bergerak tanpa dorongan eksternal. Mereka kurang terlatih mengandalkan motivasi internal, seperti rasa tanggung jawab pribadi atau kepedulian terhadap pasangan dan keluarga.
4. Mengalami "Decision Fatigue" Setelah Bekerja
Setelah seharian membuat keputusan penting di kantor, otak mengalami kelelahan yang disebut decision fatigue. Ini membuat mereka cenderung menghindari keputusan kecil di rumah, seperti memilih aktivitas, membantu pekerjaan, atau bahkan sekadar merespons percakapan dengan serius.
Akibatnya, mereka terlihat pasif, padahal sebenarnya sedang kelelahan secara mental.
5. Memiliki Standar Tinggi di Kerja, tetapi Rendah di Rumah
Di tempat kerja, mereka perfeksionis dan sangat peduli pada kualitas hasil. Namun di rumah, standar tersebut menurun drastis.
Hal ini sering terjadi karena mereka tidak melihat "hasil rumah tangga" sebagai sesuatu yang dinilai atau diapresiasi secara formal. Tanpa sistem evaluasi, mereka tidak terdorong untuk memberikan performa terbaik.
Baca Juga:Orang yang Selalu Mengingat Nama Biasanya Mengikuti 6 Trik Sederhana Ini Menurut Psikologi
6. Mengaitkan Identitas Diri dengan Pekerjaan
Bagi banyak pria, pekerjaan adalah sumber utama identitas diri. Kesuksesan, harga diri, dan pengakuan sosial sering kali terikat pada karier.
Akibatnya, mereka menginvestasikan hampir seluruh energi psikologisnya ke pekerjaan, sementara kehidupan rumah tangga dianggap sekunder. Ini bukan karena tidak peduli, tetapi karena secara tidak sadar mereka memprioritaskan apa yang membentuk identitas mereka.
7. Cenderung Menghindari Tanggung Jawab Emosional
Di tempat kerja, tugas biasanya jelas, terukur, dan rasional. Di rumah, banyak hal bersifat emosional—komunikasi, empati, perhatian.
Pria dengan pola ini sering kali tidak nyaman dengan tuntutan emosional, sehingga mereka "melarikan diri" ke sikap pasif atau malas. Ini adalah bentuk avoidance, bukan sekadar kemalasan biasa.
8. Merasa Sudah "Cukup Berkontribusi"
Ada keyakinan internal seperti: "Saya sudah bekerja keras di luar, jadi di rumah saya boleh santai." Ini menciptakan semacam pembenaran psikologis.
Masalahnya, hubungan dan kehidupan rumah tangga membutuhkan kontribusi aktif dari semua pihak. Ketika satu pihak merasa sudah "cukup," ketidakseimbangan pun muncul.
Penutup: Bukan Soal Malas, tapi Pola Psikologis
Fenomena pria yang produktif di kantor tetapi malas di rumah bukan sekadar masalah karakter. Ini adalah kombinasi dari pola pikir, kelelahan mental, sistem motivasi, dan cara seseorang memaknai perannya dalam hidup.
Kabar baiknya, pola ini bisa diubah. Dengan meningkatkan kesadaran diri, membangun motivasi internal, serta melihat rumah sebagai bagian penting dari kehidupan, bukan sekadar tempat istirahat tapi keseimbangan bisa dicapai.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?